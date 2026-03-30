OL : Le Real Madrid fait une promesse à Endrick

Après un début d’aventure en boulet de canon à l’OL, Endrick marque le pas. Son irrégularité inquiète, mais le Real Madrid lui fait toujours confiance. Le Brésilien aura bien sa chance en Espagne la saison prochaine.

Defensa Central confirme que malgré sa période de moins bien depuis quelques semaines, Endrick garde l’entière confiance des dirigeants du Real Madrid. Brillant lors de ses premiers matchs avec l’Olympique Lyonnais, Endrick a crevé l’écran au point d’attiser la convoitise de plusieurs grands clubs européens dont Chelsea ou encore Arsenal. A l’OL, on a rêvé de pouvoir conserver l’international brésilien en prêt une seconde année de suite. Mais il n’en sera rien. Tous les clubs intéressés par Endrick peuvent garder leur énergie pour d’autres dossiers. En effet, le siteconfirme que malgré sa période de moins bien depuis quelques semaines, Endrick garde l’entière confiance des dirigeants du Real Madrid.

Le média précise que le club merengue est « déterminé à réintégrer Endrick » avec une réelle volonté de lui offrir plus de place au sein du projet de la Casa Blanca. Que ce soit avec Alvaro Arbeloa ou avec un autre entraîneur, l’ancienne star de Palmeiras devrait donc bénéficier d’un temps de jeu bien plus important au Real Madrid la saison prochaine, en comparaison avec la saison 2024-2025 et la première partie de la saison 2025-2026 avant son prêt à l’OL.

Le Real jure de faire une place à Endrick

« Le club n'a aucune intention de le vendre ni de le prêter à nouveau. Il se battra pour une place dans l'effectif du Real Madrid, une place qu'il mérite grâce à ses buts avec l'Olympique Lyonnais » ajoutent nos confrères espagnols, qui reconnaissent à l’unanimité que le prêt en France a été extrêmement bénéfique pour Endrick. Ce que le joueur lui-même a reconnu en marge du rassemblement de la Seleçao.

« Il y a quelque temps, je pensais ne pas être sélectionné, mais je ne m'attendais pas à un début aussi prometteur à Lyon » a-t-il avoué, reconnaissant que l’OL avait une grande part de responsabilité dans son retour avec le Brésil. Espérons maintenant pour Lyon et pour Endrick que le Brésilien retrouvera son meilleur niveau d’ici la fin de saison en Ligue 1. Cela sera indispensable pour continuer à être appelé par Carlo Ancelotti dans l’optique de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis.