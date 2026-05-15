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PL : Aston Villa étrille Liverpool et assure le top 5

Premier League15 mai , 22:57
parCorentin Facy
0
37e journée de Premier League à Villa Park
Aston Villa - Liverpool : 4-2
Buts : Rogers (42e), Watkins (57e, 73e), McGinn (89e) pour Aston Villa ; Van Dijk (52e, 92e) pour Liverpool 
Large vainqueur de Liverpool ce vendredi soir (4-2), Aston Villa a assuré sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Avec ce succès, l’équipe d’Unai Emery s’assure une place dans le top 5, comptant 3 points d’avance sur les Reds et au moins 4 points d’avance sur Bournemouth à l’issue de la 37e journée.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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