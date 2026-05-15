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Monaco négocie une spectaculaire vente à 50 ME

Monaco15 mai , 22:15
parCorentin Facy
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Impressionnant avec l’AS Monaco cette saison, Lamine Camara va certainement faire ses valises au mercato d’été. Newcastle et Liverpool sont très chauds pour accueillir l’international sénégalais.
Recruté par Monaco à Metz pour 15 millions d’euros il y a deux ans, Lamine Camara va permettre au club de la Principauté de réaliser une belle plus-value cet été. Titulaire indiscutable cette saison, le Sénégalais de 22 ans a crevé l’écran et plusieurs clubs de Premier League sont déjà à ses trousses. C’est le cas de Newcastle, qui en fait sa priorité selon Foot Mercato. Les Magpies savent qu’ils vont perdre au moins un joueur dans ce secteur de jeu cet été, que ce soit Sandro Tonali ou Bruno Guimaraes, lesquels sont très courtisés.
Pour remplacer l’Italien ou le Brésilien, Lamine Camara est perçu comme la recrue idéale par le board de Newcastle. Mais le pensionnaire de Saint-James Park n’est pas seul sur le coup. Le média nous apprend que Liverpool est également très chaud sur le dossier. Informés d’un rendez-vous entre Newcastle et l’entourage du joueur, les dirigeants de Liverpool souhaitent rapidement contre-attaquer. Les Reds souhaitent doubler leurs concurrents anglais dans ce dossier qui va rapporter gros à Monaco. Sous contrat avec l’ASM jusqu’en 2029, Lamine Camara est valorisé à hauteur de 50 millions d’euros par le club de la Principauté.

Liverpool et Newcastle draguent Camara

Un montant très conséquent qui va permettre aux Monégasques de compenser financièrement la non-qualification pour la Ligue des Champions. L’idéal pour Monaco serait même de finaliser cette vente avant le passage devant la DNCG voire avant le 30 juin afin de figurer dans l’exercice comptable de la saison en cours. Quoi qu’il en soit, l’ASM va boucler un très gros transfert pour le plus grand bonheur de son comptable. Sportivement en revanche, l’actuel 7e de Ligue 1 perd gros puisque Lamine Camara est d’assez loin le meilleur milieu de terrain de l’effectif monégasques depuis le début de la saison.
L. Camara

L. Camara

SenegalSénégal Âge 22 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs23
Buts1
Passes décisives4
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge0
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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