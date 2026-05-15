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Sochaux revient en Ligue 2 !

Ligue 215 mai , 21:31
parMehdi Lunay
1
32e et dernière journée de National
Le National a rendu tous ses verdicts. Après Dijon la semaine passée, Sochaux est assuré de remonter en Ligue 2. Les Doubistes n'avaient besoin que d'un point pour être promus. Ils l'ont obtenu avec un nul 2-2 face au Puy. La saison prochaine, ils seront en Ligue 2 pour la première fois depuis 2023. Le FC Rouen les accompagnera peut-être. Les Normands ont gagné in extremis à Fleury 2-1 dans le choc pour la troisième place et défieront Laval en barrage aller-retour. Enfin, malgré son nul 2-2 arraché à Valenciennes, Châteauroux rejoint Saint-Brieuc en N2.
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le compte specialisé sur X .... mon Dieu quelle tristesse

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la Provence continue encore et encore a destabiliser le club.... bien sur qu il lui a meme dit qu il ne le gardait pas jsute avant le dernier match. mdrrr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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