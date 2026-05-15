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Les tirs au but arrivent, l’ASSE change de gardien

ASSE15 mai , 22:22
parCorentin Facy
1
Incapable de se défaire de Rodez au terme des 90 minutes dans le match 2 des play-off d’accession en Ligue 1, Saint-Etienne va devoir l’emporter aux tirs au but et mise sur son gardien remplaçant Brice Maubleu.
Bousculée par une belle équipe de Rodez, l’AS Saint-Etienne n’est pas encore certain de disputer le match de barrage face au 16e de Ligue 1. Les Verts sont emmenés aux tirs au but par Rodez et pour cette séance, Philippe Montanier fait davantage confiance à son remplaçant Brice Maubleu qu’à son titulaire Gautier Larsonneur. En effet, la doublure des Verts au poste de gardien de but a été envoyée à l’échauffement dès la 80e minute pour anticiper le scénario des tirs au but. Il est rentré à la 92e minute, à 2 minutes de la fin du temps additionnel. Un changement qui, Philippe Montanier l’espère, sera payant pour envoyer Saint-Etienne en barrage d’accession à la Ligue 1 face au 16e de l’élite dans une semaine.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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