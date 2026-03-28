Le Real Madrid n'a qu'un plan A, et il est au PSG

Le PSG devra se méfier, l’été prochain, de la menace du Real Madrid. Le club espagnol souhaite recruter un nouveau milieu de terrain et rêve de s’attacher les services de Vitinha.

Le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre un été agité sur le marché des transferts. Le club de la capitale aura à cœur de renforcer son effectif après la fin d’un premier cycle sous Luis Enrique. L’entraîneur espagnol ne veut toutefois pas entendre parler du départ de ses meilleurs éléments, et Vitinha en fait incontestablement partie. Le Portugais reste néanmoins le grand objectif du Real Madrid, qui n’a pas perdu espoir de le récupérer dans les prochains mois.

Le Real Madrid ne lâche pas l'affaire

Selon les dernières informations de la Cadena Ser, le Real Madrid fait toujours de Vitinha sa priorité pour l’été prochain, malgré la réticence du PSG à le vendre. Le Portugais n’est d’ailleurs pas particulièrement chaud à l’idée de quitter les champions d’Europe. Les chances de le voir quitter la capitale dans les mois à venir restent donc limitées. Le Real Madrid a déjà prévu des plans B au cas où son approche échouerait. Le média précise que Rodri et Nico Paz constituent les autres options pour le club madrilène.

Des joueurs qui pourraient être plus facilement recrutés par le Real Madrid. Concernant Nico Paz, le club madrilène contrôle sa situation à Côme et sait que sa valeur est en hausse. Les Madrilènes envisagent d’activer une clause de rachat d’environ 12 millions d’euros, un montant relativement faible comparé à sa valeur actuelle sur le marché.

Que ce soit au PSG ou au Real Madrid, les mouvements seront nombreux et des surprises pourraient survenir. Vitinha, titulaire indiscutable des Parisiens, ne sera pas facile à déloger, surtout si le Paris Saint-Germain va une nouvelle fois plus loin que le Real Madrid cette saison en Ligue des champions.