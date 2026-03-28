Vitinha PSG

Le Real Madrid n'a qu'un plan A, et il est au PSG

PSG28 mars , 12:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG devra se méfier, l’été prochain, de la menace du Real Madrid. Le club espagnol souhaite recruter un nouveau milieu de terrain et rêve de s’attacher les services de Vitinha.
Le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre un été agité sur le marché des transferts. Le club de la capitale aura à cœur de renforcer son effectif après la fin d’un premier cycle sous Luis Enrique. L’entraîneur espagnol ne veut toutefois pas entendre parler du départ de ses meilleurs éléments, et Vitinha en fait incontestablement partie. Le Portugais reste néanmoins le grand objectif du Real Madrid, qui n’a pas perdu espoir de le récupérer dans les prochains mois.

Le Real Madrid ne lâche pas l'affaire 

Selon les dernières informations de la Cadena Ser, le Real Madrid fait toujours de Vitinha sa priorité pour l’été prochain, malgré la réticence du PSG à le vendre. Le Portugais n’est d’ailleurs pas particulièrement chaud à l’idée de quitter les champions d’Europe. Les chances de le voir quitter la capitale dans les mois à venir restent donc limitées. Le Real Madrid a déjà prévu des plans B au cas où son approche échouerait. Le média précise que Rodri et Nico Paz constituent les autres options pour le club madrilène.

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Des joueurs qui pourraient être plus facilement recrutés par le Real Madrid. Concernant Nico Paz, le club madrilène contrôle sa situation à Côme et sait que sa valeur est en hausse. Les Madrilènes envisagent d’activer une clause de rachat d’environ 12 millions d’euros, un montant relativement faible comparé à sa valeur actuelle sur le marché.
Que ce soit au PSG ou au Real Madrid, les mouvements seront nombreux et des surprises pourraient survenir. Vitinha, titulaire indiscutable des Parisiens, ne sera pas facile à déloger, surtout si le Paris Saint-Germain va une nouvelle fois plus loin que le Real Madrid cette saison en Ligue des champions.
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Derniers commentaires

Le Real Madrid n'a qu'un plan A, et il est au PSG

Des rumeurs toujours des rumeurs à l’approche de l’été … Vitinha n’est pas fou, quitter un groupe qui s’éclate pour aller dans un club où Kiki de Bondy a encore frappé,… l’a mis sans dessus dessous. C le souk au Real, il se maintient par chance, zéro fond dessous jeu, un vestiaire en vrac, un super président déclinant, une presse qui écrit de la merde. VITI est chez lui au PSG. Grosse communauté portugaise à Paris, ses amis de la sélection … en face Vini la pleureuse, Kiki, l’égoïste, Rudiger le boucher, Mendy l’intermittent du spectacle …. Enfin vous comprenez ! Au fait merci beaucoup kiki d’être allé foutre ton bordel ailleurs 😄

Barcola 2030, le PSG prépare son annonce

Réfléchit bien... car au vu de ce que tu écris... et bien... le connard, c'est toi.

Barcola 2030, le PSG prépare son annonce

La valeur marchande ? Ah... toi aussi tu es contaminé par le Qatar ! La vérité... on va bientôt la connaitre. Et je pense... que tu devras t'asseoir avant de la découvrir.

John Textor annonce vouloir récupérer l’OL !

Tu veux faire de l'esprit alors que tu n'as même pas ce qu'il faut pour en faire. Toi et tes potes gobent tout ce qui est publié ici et dans les autres médias. Tu vois par exemple... tout le monde disait il y a encore quelques jours que John Textor n'était plus le propriétaire de l'OL. Ben... tu vois bien qu'il est encore là. ^^ Dis-moi ! On t'aurait menti ?! Mdr

John Textor annonce vouloir récupérer l’OL !

Bla... bla... bla... ! 😆

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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