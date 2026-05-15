Furieux, Camavinga exige son départ du Real

Non convoqué par Didier Deschamps pour le Mondial 2026, Eduardo Camavinga vit mal la décision du sélectionneur de l'équipe de France. Affecté, le milieu de terrain veut relancer sa carrière loin du Real Madrid.

Il a le droit de m’en vouloir. Je comprends », a reconnu le coach des Bleus, conscient que le Merengue a dû prendre un coup sur la tête, lui qui participait régulièrement aux rassemblements à Clairefontaine. Avec le gardien du Paris Saint-Germain Lucas Chevalier, Eduardo Camavinga (23 ans) est l’autre grand perdant de la liste de Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’équipe de France n’emmènera pas le milieu du Real Madrid au Mondial 2026. Une décision basée sur la rude concurrence dans l’entrejeu, mais aussi sur ses performances insuffisantes en club et en sélection. «», a reconnu le coach des Bleus, conscient que le Merengue a dû prendre un coup sur la tête, lui qui participait régulièrement aux rassemblements à Clairefontaine.

On apprend donc sans surprise que la nouvelle l’a profondément affecté. A tel point qu’Eduardo Camavinga envisage un grand changement dans sa carrière. Au lendemain de l’annonce de Didier Deschamps, TEAMtalk affirme que l’ancien joueur du Stade Rennais veut quitter le Real Madrid cet été. Cette non-convocation a servi de déclic à l’international français désormais convaincu qu’un rebond passera par un nouveau défi. Son entourage serait déjà à la recherche d’un club, et si possible en Angleterre où sa cote est très élevée.

La source parle d’un vif intérêt de Manchester United et de Liverpool, tandis que Chelsea et Tottenham apprécient également le profil d’Eduardo Camavinga. De son côté, le Real Madrid, qui devrait recruter un milieu supplémentaire cet été, ne pousse pas forcément son joueur vers la sortie. Mais le gaucher sous contrat jusqu’en 2029 ne sera pas non plus retenu, surtout si un club se présente avec une offre d’au moins 57 millions d’euros. Le montant paraît abordable pour ces formations de Premier League toutes conscientes du réel potentiel du Madrilène.