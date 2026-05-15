ICONSPORT_362657_0411
Eduardo Camavinga

Furieux, Camavinga exige son départ du Real

Liga15 mai , 21:30
parEric Bethsy
0
Non convoqué par Didier Deschamps pour le Mondial 2026, Eduardo Camavinga vit mal la décision du sélectionneur de l'équipe de France. Affecté, le milieu de terrain veut relancer sa carrière loin du Real Madrid.
Avec le gardien du Paris Saint-Germain Lucas Chevalier, Eduardo Camavinga (23 ans) est l’autre grand perdant de la liste de Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’équipe de France n’emmènera pas le milieu du Real Madrid au Mondial 2026. Une décision basée sur la rude concurrence dans l’entrejeu, mais aussi sur ses performances insuffisantes en club et en sélection. « Il a le droit de m’en vouloir. Je comprends », a reconnu le coach des Bleus, conscient que le Merengue a dû prendre un coup sur la tête, lui qui participait régulièrement aux rassemblements à Clairefontaine.
On apprend donc sans surprise que la nouvelle l’a profondément affecté. A tel point qu’Eduardo Camavinga envisage un grand changement dans sa carrière. Au lendemain de l’annonce de Didier Deschamps, TEAMtalk affirme que l’ancien joueur du Stade Rennais veut quitter le Real Madrid cet été. Cette non-convocation a servi de déclic à l’international français désormais convaincu qu’un rebond passera par un nouveau défi. Son entourage serait déjà à la recherche d’un club, et si possible en Angleterre où sa cote est très élevée.

Lire aussi

Sans Kolo Muani ni Camavinga, avec Risser et Lacroix... La liste de Deschamps pour le Mondial 2026Sans Kolo Muani ni Camavinga, avec Risser et Lacroix... La liste de Deschamps pour le Mondial 2026
La source parle d’un vif intérêt de Manchester United et de Liverpool, tandis que Chelsea et Tottenham apprécient également le profil d’Eduardo Camavinga. De son côté, le Real Madrid, qui devrait recruter un milieu supplémentaire cet été, ne pousse pas forcément son joueur vers la sortie. Mais le gaucher sous contrat jusqu’en 2029 ne sera pas non plus retenu, surtout si un club se présente avec une offre d’au moins 57 millions d’euros. Le montant paraît abordable pour ces formations de Premier League toutes conscientes du réel potentiel du Madrilène.
Articles Recommandés
ICONSPORT_366370_0037
Ligue 2

Sochaux revient en Ligue 2 !

Mathoux ICONSPORT_179904_0318 (3)
TV

TV : Canal+ sauve le Canal Football Club malgré des audiences terribles

Mika Godts ICONSPORT_363601_0137
PSG

Le PSG accélère pour son coup de cœur Mika Godts

ol ismail yuksek a lyon le prix s envole dangereusement icon fnrbahce krgumruk 261123 171 371023
Mercato

L’OL et l’OM provoquent un séisme en Turquie

Fil Info

15 mai , 21:31
Sochaux revient en Ligue 2 !
15 mai , 21:10
TV : Canal+ sauve le Canal Football Club malgré des audiences terribles
15 mai , 20:50
Le PSG accélère pour son coup de cœur Mika Godts
15 mai , 20:30
L’OL et l’OM provoquent un séisme en Turquie
15 mai , 20:00
OM : Greenwood négocie son départ depuis un mois
15 mai , 19:46
ASSE - Rodez : les compos (20h30 sur beIN Sports 1)
15 mai , 19:36
Lens : Perdre deux fois contre l'OL, Pierre Sage ne le tolèrera pas
15 mai , 19:30
EdF : C'est la surprise de Deschamps, un visionnaire savait depuis un an
15 mai , 19:00
ASSE-Rodez : L'avantage des Verts part en fumée

Derniers commentaires

Sochaux revient en Ligue 2 !

Une bonne nouvelle pour ce club emblematique

Lens : Perdre deux fois contre l'OL, Pierre Sage ne le tolèrera pas

n en fait pas de trop Pierrot

OM : Greenwood négocie son départ depuis un mois

le compte specialisé sur X .... mon Dieu quelle tristesse

OM : Greenwood négocie son départ depuis un mois

pire en pire...

OM : Lorenzi écarte Beye, décision confirmée

la Provence continue encore et encore a destabiliser le club.... bien sur qu il lui a meme dit qu il ne le gardait pas jsute avant le dernier match. mdrrr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

Loading