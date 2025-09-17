Liverpool va frapper fort avec Michael Olise

ICONSPORT_270263_0092
Après une première saison brillante au Bayern Munich, Michael Olise est dans le viseur de gros clubs européens tels que le PSG ou Liverpool. Les Reds font de l’international français leur priorité de l’été prochain.
Acheté par le Bayern Munich à Crystal Palace pour 50 millions d’euros il y a un an, Michael Olise a réalisé une première saison étincelante en Bavière. Le milieu offensif français de 23 ans est parti sur les mêmes bases depuis le mois d’août, s’imposant comme un élément clé du Bayern mais aussi de l’équipe de France. Capable de briller sur un côté ou en soutien de l’attaquant, Michael Olise fait déjà partie des joueurs les plus convoités en Europe.
Et pour preuve, un an seulement après son arrivée au Bayern, le natif de Londres attise déjà les convoitises de clubs tels que Liverpool ou encore le Paris Saint-Germain. L’intérêt des Reds semble toutefois le plus chaud. Et pour le spécialiste du mercato britannique Graeme Bailey, une offre XXL de Liverpool n’est pas à exclure l’été prochain. D’autant que le club de la Mersey a prouvé ces dernières semaines qu’il était prêt à faire sauter la banque avec de gros transferts à trois chiffres.

Liverpool craque pour Michael Olise

« Avec Doué et Barcola, il y a peu de jeunes aussi bien cotés que Olise dans le monde. Il a vraiment une classe à part en ce moment. Il faudrait vraiment beaucoup d’argent pour l’arracher au Bayern. Je ne le vois pas disponible l’été prochain, mais il ne faut jamais dire jamais quand un club comme Liverpool arrive à attirer Wirtz et Isak lors du même mercato.Personne n’est hors de portée pour eux » estime le spécialiste du mercato anglais dans des propos relayés par TeamTalk.
Autrement dit, après avoir dépensé 480 millions d’euros pour Wirtz, Isak, Ekitike, Kerkez, Frimpong et Leoni ces dernières semaines, Liverpool pourrait de nouveau assommer le prochain mercato estival avec une offre record pour Michael Olise. Un dossier que le PSG va en tout cas suivre de près, le club de la capitale ayant aussi le béguin pour l’international français du Bayern Munich.
UEFA Nations League

Matchs8
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

Matchs3
Buts3
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

Matchs3
Buts4
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
