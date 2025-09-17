Le PSG va dépenser 70ME pour cet international espagnol

L'entraîneur du Paris Saint-Germain est le patron du mercato, et à en croire la presse espagnole, Luis Enrique a demandé à Luis Campos de faire signer Dani Olmo dès le prochain marché hivernal des transferts.

révèle qu'à la demande du technicien parisien, des négociations auront lieu entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et ceux du FC Barcelone lors du prochain mercato pour faire signer Dani Olmo. Car c'est bien l'international du Barça, moins présent dans les plans de Flick cette saison, qui serait la cible de l'intérêt des champions d'Europe, même si Olmo a encore quatre ans et demi de contrat avec son club formateur. Luis Campos l'a reconnu lundi au micro de Jérôme Rothen , sur RMC, c'est Luis Enrique, et lui seul, qui décide quelles seront les cibles du PSG au mercato. Charge ensuite au conseiller sportif portugais de trouver des accords avec les clubs concernés par les joueurs dont le profil plaît à Luis Enrique. Et ce mercredi, Fichajes révèle qu'à la demande du technicien parisien, des négociations auront lieu entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et ceux du FC Barcelone lors du prochain mercato pour faire signer Dani Olmo. Car c'est bien l'international du Barça, moins présent dans les plans de Flick cette saison, qui serait la cible de l'intérêt des champions d'Europe, même si Olmo a encore quatre ans et demi de contrat avec son club formateur.

Dani Olmo priorité du PSG en janvier 2026

« L'entraîneur asturien du PSG connaît bien le joueur après son passage en équipe nationale espagnole, où il l'a imposé comme un joueur clé. Il estime donc que Dani Olmo serait un choix idéal pour le PSG, apportant créativité, mobilité et potentiel offensif. Du côté du Parc des Princes, on le voit comme une option stratégique pour renforcer l'effectif et continuer à concourir au plus haut niveau en Ligue des champions », précise Javier Parra Pena, journaliste pour le média sportif spécialisé.

