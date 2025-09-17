ICONSPORT_268739_0006
Dani Olmo

Le PSG va dépenser 70ME pour cet international espagnol

PSG17 sept. , 12:40
parClaude Dautel
L'entraîneur du Paris Saint-Germain est le patron du mercato, et à en croire la presse espagnole, Luis Enrique a demandé à Luis Campos de faire signer Dani Olmo dès le prochain marché hivernal des transferts.
Luis Campos l'a reconnu lundi au micro de Jérôme Rothen, sur RMC, c'est Luis Enrique, et lui seul, qui décide quelles seront les cibles du PSG au mercato. Charge ensuite au conseiller sportif portugais de trouver des accords avec les clubs concernés par les joueurs dont le profil plaît à Luis Enrique. Et ce mercredi, Fichajes révèle qu'à la demande du technicien parisien, des négociations auront lieu entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et ceux du FC Barcelone lors du prochain mercato pour faire signer Dani Olmo. Car c'est bien l'international du Barça, moins présent dans les plans de Flick cette saison, qui serait la cible de l'intérêt des champions d'Europe, même si Olmo a encore quatre ans et demi de contrat avec son club formateur.

Dani Olmo priorité du PSG en janvier 2026

« L'entraîneur asturien du PSG connaît bien le joueur après son passage en équipe nationale espagnole, où il l'a imposé comme un joueur clé. Il estime donc que Dani Olmo serait un choix idéal pour le PSG, apportant créativité, mobilité et potentiel offensif. Du côté du Parc des Princes, on le voit comme une option stratégique pour renforcer l'effectif et continuer à concourir au plus haut niveau en Ligue des champions », précise Javier Parra Pena, journaliste pour le média sportif spécialisé. 
Luis Enrique et Dani Olmo sont très proches
Luis Enrique Dani Olmo
Pour réussir à faire signer Dani Olmo, les dirigeants du Paris Saint-Germain comptent évidemment sur la relation entre Luis Enrique et le milieu offensif espagnol, mais également sur le fait que sportivement, le PSG est un grand d'Europe. Mais il faudra aussi que Nasser Al-Khelaifi accepte de débourser 70 millions d'euros, valorisation actuelle de Dani Olmo selon Transfermarkt. Car même si Hansi Flick ne compte plus réellement sur l'international de 27 ans, ses dirigeants ne feront aucun cadeau au dirigeant qatari, les dossiers Neymar et Dembélé n'ayant pas encore été digérés.
Articles Recommandés
ICONSPORT_259399_0555
TV

Samuel Umtiti a déjà retrouvé un travail

ICONSPORT_268698_0254
OL

OL : Abner absent au rendez-vous, mauvaise nouvelle

ICONSPORT_268740_0018
Ligue des Champions

Lamine Yamal forfait contre le PSG ?

ICONSPORT_270673_0384
OL

L'OL joue avec le feu, un chiffre est inquiétant

Fil Info

14:00
Samuel Umtiti a déjà retrouvé un travail
13:40
OL : Abner absent au rendez-vous, mauvaise nouvelle
13:20
Lamine Yamal forfait contre le PSG ?
13:00
L'OL joue avec le feu, un chiffre est inquiétant
12:20
« Il y a de la malhonnêteté » : Un journaliste de L’Equipe accuse après Real-OM
12:00
L'OL a contacté l'AC Milan, demande refusée
11:40
L'OM n'était pas au niveau, l'avis choc d'un ancien joueur
11:20
Strasbourg : Les Ultras se moquent des critiques
11:05
PSG : Kvaratskhelia dans le groupe contre l'Atalanta

Derniers commentaires

« Il y a de la malhonnêteté » : Un journaliste de L’Equipe accuse après Real-OM

Que le Réal mérite la victoire "peut-être ou surement " vu le nombre d'arrêts de Rulli , mais pas comme cela ...

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Et pourquoi est ce à moi de t'instruire encore ? Débrouilles toi un peu.

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Rires, c'est dur de rester sérieux devant ton aigreur tout de même hein. Moi je suis gentleman serein et cultivé, toi tu es ce que tu veux et le monde continue de tourner, simple comme bonjour.

« Il y a de la malhonnêteté » : Un journaliste de L’Equipe accuse après Real-OM

On te pensais disparu le dimanche 31/08 😆🤣. Bref le real a mérité sa victoire point final!

« Il y a de la malhonnêteté » : Un journaliste de L’Equipe accuse après Real-OM

ha du coup Micoud, les arbitres français et la presse espagnole sont marseillais ? haha, pitre que t'es.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading