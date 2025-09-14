Ni Real, ni PSG, Michael Olise a un coup de coeur

Le feuilleton Michael Olise ne fait que commencer en ce mois de septembre. Le joueur du Bayern Munich est très convoité après une saison pleine du côté de la Bavière. Les autres cadors européens veulent attirer l’ancien ailier de Crystal Palace. Liverpool est en pôle selon la presse britannique.

Cet été, Liverpool a réalisé un mercato historique. Le club du bord de la Mersey a passé le cap des 100 millions d’euros dépensés sur un joueur à deux reprises pour la première fois de son histoire. Les Reds ont passé un cap et ne semblent pas vouloir s’arrêter là. La presse britannique commence déjà à évoquer l’après Mohamed Salah. L’international égyptien (105 sélections, 59 buts) a de grandes chances de vivre sa dernière saison à Anfield. Les dirigeants anglais veulent anticiper le départ de leur ailier. Michael Olise est la cible prioritaire.

Selon le Daily Mail, le joueur du Bayern Munich est en tête de liste pour remplacer Mohamed Salah. « Nous ne pouvons pas en dire beaucoup plus pour l'instant, mais c'est un joueur à suivre… », explique Lewis Steele du Daily Mail. Football Insider confirme également l’intérêt du champion d’Angleterre. Mais Liverpool n’est évidemment pas seul. D’autres clubs européens suivent l’ailier du Bayern Munich. Le Paris Saint-Germain fait partie des cibles comme l’explique TBR, il y a quelques jours.

Olise, vers un duel PSG – Liverpool

Selon la presse britannique, le champion d’Allemagne ne laissera pas partir son joueur à moins de 100 millions d’euros. En fin de contrat en 2029, le Français a une clause dans son contrat facilitant les discussions avec les clubs participant à la Ligue des champions à partir de juin 2026 selon TeamTalk. Avec déjà quatre buts inscrits et une passe décisive délivrée en cinq rencontres, Olise reste sur ses standards de l’an passé. Le combat pour attirer le Français a d’ores et déjà débuté. Et le feuilleton va animer le marché estival de l’été 2026.