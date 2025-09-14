ICONSPORT_269776_0424

Ni Real, ni PSG, Michael Olise a un coup de coeur

PSG14 sept. , 16:00
parNathan Hanini
Le feuilleton Michael Olise ne fait que commencer en ce mois de septembre. Le joueur du Bayern Munich est très convoité après une saison pleine du côté de la Bavière. Les autres cadors européens veulent attirer l’ancien ailier de Crystal Palace. Liverpool est en pôle selon la presse britannique.
Cet été, Liverpool a réalisé un mercato historique. Le club du bord de la Mersey a passé le cap des 100 millions d’euros dépensés sur un joueur à deux reprises pour la première fois de son histoire. Les Reds ont passé un cap et ne semblent pas vouloir s’arrêter là. La presse britannique commence déjà à évoquer l’après Mohamed Salah. L’international égyptien (105 sélections, 59 buts) a de grandes chances de vivre sa dernière saison à Anfield. Les dirigeants anglais veulent anticiper le départ de leur ailier. Michael Olise est la cible prioritaire.
Selon le Daily Mail, le joueur du Bayern Munich est en tête de liste pour remplacer Mohamed Salah. « Nous ne pouvons pas en dire beaucoup plus pour l'instant, mais c'est un joueur à suivre… », explique Lewis Steele du Daily Mail. Football Insider confirme également l’intérêt du champion d’Angleterre. Mais Liverpool n’est évidemment pas seul. D’autres clubs européens suivent l’ailier du Bayern Munich. Le Paris Saint-Germain fait partie des cibles comme l’explique TBR, il y a quelques jours.

Olise, vers un duel PSG – Liverpool

Selon la presse britannique, le champion d’Allemagne ne laissera pas partir son joueur à moins de 100 millions d’euros. En fin de contrat en 2029, le Français a une clause dans son contrat facilitant les discussions avec les clubs participant à la Ligue des champions à partir de juin 2026 selon TeamTalk. Avec déjà quatre buts inscrits et une passe décisive délivrée en cinq rencontres, Olise reste sur ses standards de l’an passé. Le combat pour attirer le Français a d’ores et déjà débuté. Et le feuilleton va animer le marché estival de l’été 2026.
Articles Recommandés
ICONSPORT_270254_0047
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé mort de rire à l'idée de jouer contre l'OM

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée

ICONSPORT_268394_0185
Mercato

MU : Mainoo au Real, la grosse surprise de l'hiver

ICONSPORT_270620_0093
Ligue 1

L1 : Ethan Mbappé fait plier Toulouse

Fil Info

17:30
Kylian Mbappé mort de rire à l'idée de jouer contre l'OM
17:05
L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée
17:00
MU : Mainoo au Real, la grosse surprise de l'hiver
16:59
L1 : Ethan Mbappé fait plier Toulouse
16:57
PL : Liverpool s'en sort miraculeusement à Burnley
16:30
Le niveau de Ghezzal fait halluciner l’OL
16:24
PSG - Lens : Les compositions (17h15 sur BeIN Sports)
16:18
Manchester City - Manchester United : Les compositions (17h30 sur Canal+)
15:30
L'OM voulait le vendre, il sera titulaire à Madrid

Derniers commentaires

OM : Greenwood révèle son arme secrète

En aucun cas il valide puisqu il n y a aucune convocation au tribunal ni sanction vu que la plainte fut retirée Tu le dis toi même que le joueur n a même pas suivi son contrôle donc AUCUN SOUCIS JUDICIAIRE EN ANGLETERRE Simple comme bonjour d agrafer ton bec avec du factuel et de la bonne humeur 🤣

OM : Greenwood révèle son arme secrète

On l a vu encore hier quand je t ai expliqué l histoire de ton club et la fausse création en 1970 ou + bas avec les GROS soucis judiciaire de Greenwood en Angleterre 🤣 Simple comme bonjour et c est toujours un plaisir de piétiner ton bec avec des arguments et de la dérision pour triompher de mon trophée de la petite Kenny

Le PSG en enfer à Marseille, il prévient tout le monde

Apprend ce sport en dehors de ton canapé

L1 : Ethan Mbappé fait plier Toulouse

lille encore favorisé par l'arbitrage mdr 9 min d'arret de jeu

L1 : Ethan Mbappé fait plier Toulouse

lille encore favorisé par l'arbitrage mdr 9 min d'arret de jeu

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
LOSC Lille
1043108135
2
Paris Saint Germain
93300583
3
O. Lyonnais
93300550
4
Monaco
94301385
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Toulouse
64202-178
10
Angers SCO
43111022
11
Rennes
43111-325
12
Le Havre
33102-156
13
Paris
33102-358
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading