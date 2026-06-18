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Le Barça oublie Alvarez, la nouvelle priorité est Française

Mercato18 juin , 11:30
parHadrien Rivayrand
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Eli Junior Kroupi suscite pas mal de convoitises cet été après une saison dernière impressionnante avec Bournemouth. Le Barça souhaite tenter sa chance dans ce dossier XXL.
Bournemouth avait eu le nez fin il y a quelques mois en recrutant Eli Junior Kroupi. L’ancien attaquant du FC Lorient n’aura pas eu besoin de beaucoup de temps pour s’adapter aux exigences de la Premier League. Les Cherries sont très satisfaits de l’apport du jeune joueur français, qui pourrait toutefois déjà quitter l’Angleterre cet été. C’est en tout cas la volonté de plusieurs clubs.
Cependant, Bournemouth réclame un prix très élevé pour laisser partir Kroupi au mercato, à savoir un peu moins de 100 millions d’euros. Pas de quoi décourager pour le moment le FC Barcelone.

Kroupi nouvelle star du Barça ?

Selon les informations de RMC Sport, les Catalans veulent en effet tenter leur chance pour boucler le transfert dans les prochaines semaines. L’idée serait de faire de l’ancien Merlu le remplaçant de Robert Lewandowski, qui va quitter le FC Barcelone.
Outre Kroupi, les pensionnaires du Camp Nou ont également coché les profils de Julián Álvarez, Harry Kane et Mikel Oyarzabal.
Le Barça rencontre encore quelques difficultés financières, mais sa situation s’est nettement améliorée. Les Catalans ont déjà frappé fort cet été en s’attachant les services d’Anthony Gordon en provenance de Newcastle. Le mercato est encore loin d’être terminé du côté de Barcelone et de nombreux mouvements sont à prévoir.

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Nul doute que l’intérêt du Barça saura flatter Eli Junior Kroupi, également dans les petits papiers du PSG. Bournemouth dispose néanmoins de solides arguments et il faudra une offre très convaincante pour faire céder un club qui n’a pas réellement besoin de vendre.
Kroupi, de son côté, n’est pas pressé de partir pour le moment, lui qui sort d’une saison magnifique à 13 buts en Premier League.
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Derniers commentaires

Dortmund-OL, Duranville attend la passe décisive de Moreira

Duranville Matchs 63 Buts 5 PassesD4 🤣🤣🤣🤣🤣

Tout est bouclé, l'OL va se régaler devant la DNCG

Oui dont une de plusieurs mois, donc à voir par la suite ;-) Après, je ne dis pas qu'il est fragile mais si jeune son historique est plus rempli que celui de Moreira et moins que Duranville ;-)

Dortmund-OL, Duranville attend la passe décisive de Moreira

Une très belle affaire 22%🤣🤣🤣

Dortmund-OL, Duranville attend la passe décisive de Moreira

On attendra car pour le moment en 4 jours en ligue 1 (mis a part les prêts ) pas de mouvement 4 en Angleterre c'est assez calme

Dortmund-OL, Duranville attend la passe décisive de Moreira

C est vraiment n importe quoi Si y a un joueur a prendre a Dortmund c est Raphaël Guerreiro

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