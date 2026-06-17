Le Real Madrid annonce la signature de Bernardo Silva (officiel)

Qui te dis que c'est pas deja fait? c'est justement a cause des bisounours comme toi que le systeme de changera pas .. Comment peut on etre content d'un tel systeme.. y a que 2 classes qui peuvent etre content .. ceux qui ne font rien ou les ultras riche .. les 2 sont ultra aidé ... t es footeux lucide par contre pour le reste c'est un peu beni oui oui
Il en est où le projet "OM NEXT GÉNÉRATION"?
En espérant que le costume ne soit pas trop grand pour lui
Ça, je n'y crois absolument pas. Si vous vous souvenez d'un match de l'équipe de France à Nice contre l'Italie, ils avaient joué dans ce système et ça avait très bien fonctionné.
mec un club il a de l'argent il achete des joueurs qu'il veut une nation n'achete pas une nation ne s'entraine pas tout les jours ensemble un club oui!! et puis j'avais oublier qu'il n'y avait pas de purge en ldc mdr et tu dis regarder les matchs.
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Comunicado Oficial: Bernardo Silva.