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Bernardo Silva

Le Real Madrid annonce la signature de Bernardo Silva (officiel)

Liga17 juin , 11:11
parQuentin Mallet
8
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C'était dans les tuyaux depuis un moment et c'est désormais officiel, Bernardo Silva signe au Real Madrid.
Longtemps associé au FC Barcelone, Bernardo Silva (31 ans) n'avait finalement jamais quitté Manchester City pour rejoindre la Catalogne lors des précédents mercatos. En fin de contrat à l'issue de la dernière saison, le milieu offensif portugais a confirmé qu'il ne prolongerait pas son aventure, ce qui a relancé les rumeurs, avant de finalement signer au Real Madrid.
Dans un communiqué, la direction madrilène a confirmé l'arrivée de l'expérimenté international portugais pour une durée de deux saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028. Une arrivée qui s'ajoute à celle de Marc Cucurella, alors qu'Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries sont également sur le point de s'engager avec le club de la Maison Blanche.
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Qui te dis que c'est pas deja fait? c'est justement a cause des bisounours comme toi que le systeme de changera pas .. Comment peut on etre content d'un tel systeme.. y a que 2 classes qui peuvent etre content .. ceux qui ne font rien ou les ultras riche .. les 2 sont ultra aidé ... t es footeux lucide par contre pour le reste c'est un peu beni oui oui

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Ça, je n'y crois absolument pas. Si vous vous souvenez d'un match de l'équipe de France à Nice contre l'Italie, ils avaient joué dans ce système et ça avait très bien fonctionné.

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mec un club il a de l'argent il achete des joueurs qu'il veut une nation n'achete pas une nation ne s'entraine pas tout les jours ensemble un club oui!! et puis j'avais oublier qu'il n'y avait pas de purge en ldc mdr et tu dis regarder les matchs.

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