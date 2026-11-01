Koundé dit oui à Chelsea et laisse tomber le Barça

S'il y aura bien un club à suivre cet hiver sur le marché des transferts, c'est Chelsea. Xabi Alonso compte notamment recruter un nouveau défenseur de haut niveau, et Jules Koundé pourrait être une piste sérieuse.

Chelsea réalise un début de saison plutôt satisfaisant en Premier League , mais souhaite encore se renforcer afin de continuer à jouer les premiers rôles. Xabi Alonso a des plans bien précis pour le club londonien. Selon l'ancien entraîneur du Real Madrid, la défense des Blues manque encore d'expérience pour franchir un cap. L'Espagnol pourrait trouver son bonheur au FC Barcelone avec un éventuel recrutement de Jules Koundé, qui ne fait plus vraiment partie des plans d'Hansi Flick en Catalogne depuis le début de la saison.

Koundé, Chelsea est plus que jamais sérieux

Selon des informations de Team Talk, Chelsea a récemment fait part à l'international français de son intention de le recruter dès cet hiver. Un projet sportif lui a été présenté, avec un rôle important à la clé. Le média ajoute que l'ancien joueur du FC Séville est plus que jamais séduit par l'idée de rejoindre les Blues. Reste à savoir quel montant Chelsea serait prêt à débourser pour s'attacher les services de Koundé. Le Barça n'est pas opposé à un transfert, mais souhaiterait récupérer plus de 50 millions d'euros pour son défenseur français.

S'il souhaite continuer à être appelé en équipe de France, où il occupe une place importante aux yeux de Zinédine Zidane, Jules Koundé sait qu'il devra enchaîner les rencontres au plus haut niveau. À Chelsea, il aurait l'occasion de prendre part à un nouveau projet dans lequel il pourrait rapidement devenir un élément essentiel. De son côté, le club londonien est déterminé à retrouver les premiers rôles en Premier League et à renouer avec la Ligue des champions après des mois de galères.