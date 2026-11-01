OL : Fonseca n'assume pas et dément tout départ

Au coeur de très fortes rumeurs pour une arrivée dans les prochains jours au Sporting Portugal, Paulo Fonseca a démenti un éventuel départ, tout en reconnaissant qu'il y avait une possibilité en ce sens à l'avenir.

Visiblement gêné par les questions autour de son avenir, Paulo Fonseca a sorti sa plus belle langue de bois pour y répondre. Interrogé dans un gros forcing par Ligue 1 +, l’entraineur de l’OL a refusé d’annoncer son départ, tout en rappelant que tout était possible pour son avenir, et qu’il était impossible de savoir s’il resterait ou pas à Lyon cette saison.

« En ce moment, tout est possible. Demain, je serai là avec le groupe, vous savez que j’aime beaucoup être ici, travailler en France et les personnes du club. Maintenant, je ne sais pas, on va voir, mais tout est possible. Les larmes, ce n’était pas pour mon départ, c’était un moment d’émotion. Il n’y a rien aujourd’hui, en ce moment. J’aime beaucoup ce groupe, je pense qu’ils sont magnifiques. Nous savons que Lyon est un très grand club. Parfois, il est difficile pour les gens de comprendre quels sont les moyens du club, avec toutes les difficultés qu’on a rencontrées. Nous sommes ici pour tout donner et le groupe est une grande famille, c’est pourquoi nous avons ces résultats. Les personnes doivent comprendre que ce n’est pas facile pour tout le monde actuellement », a livré Paulo Fonseca, qui a juste voulu reconnaitre qu’il serait toujours lyonnais ce lundi, sans pouvoir en dire plus pour les prochains jours.