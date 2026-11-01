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PL : Arsenal bat Liverpool et prend la tête

PL : Arsenal bat Liverpool et prend la tête

Premier League
parGuillaume Conte
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Dans le match choc de ce dimanche soir, Arsenal s’est imposé 1-0 à Anfield. Le but de Kai Havertz dès la 15e minute aura fait le bonheur des Gunners, qui s’imposent contre Liverpool et profitent des deux défaites de rang de Manchester City pour prendre les commandes de la Premier League. C'est la première fois depuis 2012 qu'Arsenal s'impose sur le terrain de Liverpool.

Premier League

01 novembre 2026 à 17:30
LiverpoolLiverpool logo
0
1
Match terminé
ArsenalArsenal logo
Havertz16'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
V. van Dijk
LiverpoolLiverpool
V. van Dijk
Carton jaune
90
D. Raya Martin
ArsenalArsenal
D. Raya Martin
Remplacement
88
ENTRE
M. Merino Zazón
ArsenalArsenal
M. Merino Zazón
SORT
M. Ødegaard
ArsenalArsenal
M. Ødegaard
Remplacement
84
ENTRE
P. Hincapié Reyna
ArsenalArsenal
P. Hincapié Reyna
SORT
C. Tzolis
ArsenalArsenal
C. Tzolis
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