PL : Arsenal bat Liverpool et prend la tête
Dans le match choc de ce dimanche soir, Arsenal s’est imposé 1-0 à Anfield. Le but de Kai Havertz dès la 15e minute aura fait le bonheur des Gunners, qui s’imposent contre Liverpool et profitent des deux défaites de rang de Manchester City pour prendre les commandes de la Premier League. C'est la première fois depuis 2012 qu'Arsenal s'impose sur le terrain de Liverpool.
01 novembre 2026 à 17:30
Premier League
Arsenal
Havertz16'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune90’
V. van Dijk
Liverpool
Carton jaune90’
D. Raya Martin
Arsenal
Remplacement88’
ENTREM. Merino Zazón
Arsenal
SORTM. Ødegaard
Arsenal
Remplacement84’
ENTREP. Hincapié Reyna
Arsenal
SORTC. Tzolis
Arsenal
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Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
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|V
|N
|D
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|BC
|+/-
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|9
|6
|2
|1
|21
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|6
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|0
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|-11