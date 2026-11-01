PL : Arsenal bat Liverpool et prend la tête

Dans le match choc de ce dimanche soir, Arsenal s’est imposé 1-0 à Anfield. Le but de Kai Havertz dès la 15e minute aura fait le bonheur des Gunners, qui s’imposent contre Liverpool et profitent des deux défaites de rang de Manchester City pour prendre les commandes de la Premier League. C'est la première fois depuis 2012 qu'Arsenal s'impose sur le terrain de Liverpool.

Premier League 01 novembre 2026 à 17:30 Liverpool 0 1 Match terminé Arsenal Havertz 16 ' Chronologie Composition Statistiques Carton jaune 90 ’ V. van Dijk Liverpool Carton jaune 90 ’ D. Raya Martin Arsenal Remplacement 88 ’ ENTRE M. Merino Zazón Arsenal SORT M. Ødegaard Arsenal Remplacement 84 ’ ENTRE P. Hincapié Reyna Arsenal SORT C. Tzolis Arsenal Voir Les Détails Complets Du Match