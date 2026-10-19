OM : La Premier League a bien reçu le message de Paixão

Ouvert à un transfert l’été prochain, Igor Paixão ne manquera pas de sollicitations. L’ailier de l’Olympique de Marseille intéresse toujours Leeds United ainsi que d’autres écuries de Premier League.

Igor Paixão ne compte pas s’éterniser à l’Olympique de Marseille. Le Brésilien a certes accepté de rester malgré la crise cet été. Mais dans un récent entretien accordé à Canal+, l’ailier de 26 ans a déjà annoncé son possible départ au terme de la saison. « Il y a plus de chances que je parte l'été prochain », a répondu le Marseillais lorsque la chaîne cryptée l’a interrogé sur un éventuel transfert en janvier. Ce genre de déclaration passe rarement inaperçue.

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Celle d’Igor Paixão a rapidement traversé la Manche pour arriver jusqu’aux oreilles de Leeds United. Les Peacocks, dont le manager Daniel Farke est un grand admirateur de l’ailier gauche, sont toujours annoncés à sa poursuite. Et selon les informations de Pete O’Rourke, d’autres pensionnaires de Premier League se mêleront à la lutte l’été prochain. « Plusieurs clubs vont suivre de près la situation à Marseille, afin de voir s'il est possible d'attirer certains joueurs du club français, compte tenu de ses difficultés financières », a indiqué le journaliste de Football Insider.

« Si leur situation financière ne s'améliore pas d'ici l'été prochain, je suis sûr que plusieurs clubs seront prêts à faire une offre pour Paixão, qui est très convoité. D'autres clubs de Premier League auront un œil attentif sur la situation et pourraient se tenir prêts à concurrencer Leeds, a annoncé le journaliste. Je pense que rien ne se passera en janvier parce que Marseille ne voudra pas perdre un joueur aussi important en plein milieu de la saison, et son prix sera probablement un peu élevé. Mais l'été prochain, si Leeds est toujours intéressé, cela ouvre la porte à une nouvelle tentative pour recruter l'ailier. » Au moins, l’OM sait déjà qu’Igor Paixão ne sera pas difficile à vendre.