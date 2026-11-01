EdF : Absences en pagaille, Zidane prépare deux surprises

Zinédine Zidane dévoilera vendredi sa liste de joueurs retenus pour les rencontres de Ligue des nations face à l'Italie et à la Turquie. Quelques surprises pourraient être au rendez-vous chez les Bleus.

L' équipe de France devra terminer le travail en Ligue des nations. Il reste deux rencontres de poule à disputer pour les hommes de Zinédine Zidane, face à l'Italie et à la Turquie. Le nouveau sélectionneur des Bleus pourrait réserver quelques surprises dans sa liste, qui sera dévoilée vendredi. Zidane souhaite toujours effectuer certains tests et plusieurs joueurs semblent avoir fait le nécessaire pour mériter leur chance en équipe de France.

Zidane rappellera certains anciens en équipe de France ?

Selon les informations de Téléfoot, relayées par Saber Desfarges, le sélectionneur réfléchit à plusieurs retours notables, notamment en raison de certaines absences à venir : « Tchouaméni est attendu. Il est performant avec le Real Madrid et titulaire indiscutable. Il va découvrir la méthode Zidane en novembre. Konaté sera là aussi. Et aussi Warren Zaïre-Emery, absent du dernier rassemblement à cause d'une blessure. Il sera convoqué d'abord en qualité de milieu de terrain. Et puis, deux joueurs, Marcus Thuram et Florian Thauvin sont en forme (...) ».

Lire aussi Didier Deschamps va faire une terrible erreur

Reste donc à savoir ce que nous réserve Zidane. Plusieurs joueurs pourraient avoir leur chance lors de cette nouvelle phase de tests du sélectionneur tricolore. Les premiers matchs de l'ère Zidane ont été convaincants et l'ancien entraîneur du Real Madrid souhaite conserver cette dynamique pour réaliser de grandes choses et tenter de remporter la Ligue des nations dans quelques mois. Les places sont chères au sein du groupe France et Zidane attend le meilleur de ses joueurs pour mener à bien ses ambitions. Pour rappel, l'équipe de France ira en Italie le 12 novembre prochain avant de recevoir la Turquie trois jours plus tard.