Aller au contenu
EdF : Absences en pagaille, Zidane prépare deux surprises

EdF : Absences en pagaille, Zidane prépare deux surprises

Equipe de France
parHadrien Rivayrand
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Zinédine Zidane dévoilera vendredi sa liste de joueurs retenus pour les rencontres de Ligue des nations face à l'Italie et à la Turquie. Quelques surprises pourraient être au rendez-vous chez les Bleus.
L'équipe de France devra terminer le travail en Ligue des nations. Il reste deux rencontres de poule à disputer pour les hommes de Zinédine Zidane, face à l'Italie et à la Turquie. Le nouveau sélectionneur des Bleus pourrait réserver quelques surprises dans sa liste, qui sera dévoilée vendredi. Zidane souhaite toujours effectuer certains tests et plusieurs joueurs semblent avoir fait le nécessaire pour mériter leur chance en équipe de France.

Zidane rappellera certains anciens en équipe de France ?

Selon les informations de Téléfoot, relayées par Saber Desfarges, le sélectionneur réfléchit à plusieurs retours notables, notamment en raison de certaines absences à venir : « Tchouaméni est attendu. Il est performant avec le Real Madrid et titulaire indiscutable. Il va découvrir la méthode Zidane en novembre. Konaté sera là aussi. Et aussi Warren Zaïre-Emery, absent du dernier rassemblement à cause d'une blessure. Il sera convoqué d'abord en qualité de milieu de terrain. Et puis, deux joueurs, Marcus Thuram et Florian Thauvin sont en forme (...) ».

Lire aussi

Didier Deschamps va faire une terrible erreurDidier Deschamps va faire une terrible erreur
Reste donc à savoir ce que nous réserve Zidane. Plusieurs joueurs pourraient avoir leur chance lors de cette nouvelle phase de tests du sélectionneur tricolore. Les premiers matchs de l'ère Zidane ont été convaincants et l'ancien entraîneur du Real Madrid souhaite conserver cette dynamique pour réaliser de grandes choses et tenter de remporter la Ligue des nations dans quelques mois. Les places sont chères au sein du groupe France et Zidane attend le meilleur de ses joueurs pour mener à bien ses ambitions. Pour rappel, l'équipe de France ira en Italie le 12 novembre prochain avant de recevoir la Turquie trois jours plus tard.
Articles Recommandés
Om Toulouse Les Compos 20h45 Sur Ligue 1
Ligue 1

OM - Toulouse : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Ol Fonseca Nassume Pas Et Dement Tout Depart
OL

OL : Fonseca n'assume pas et dément tout départ

Psg Une Pepite A 35 Me Luis Enrique Veut Frapper Fort
PSG

PSG : Une pépite à 35 ME, Luis Enrique veut frapper fort

Pl Arsenal Bat Liverpool Et Prend La Tete
Premier League

PL : Arsenal bat Liverpool et prend la tête

Fil Info

OM - Toulouse : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
OL : Fonseca n'assume pas et dément tout départ
PSG : Une pépite à 35 ME, Luis Enrique veut frapper fort
PL : Arsenal bat Liverpool et prend la tête
OL : Paulo Fonseca en larmes, ça sent le départ
L1 : L’OL et le Paris FC frappent fort
L1 : Programme TV et résultats de la 9e journée
En pleine crise, la Lazio de Gattuso écrase la Serie A
Diomandé et Mbappé en feu, le Real revient fort

Derniers commentaires

OL : Fonseca n'assume pas et dément tout départ

Mais Foutre… Bla-bla-bla

OL : Paulo Fonseca en larmes, ça sent le départ

C’est ta copine sardine qui ouvre son Q

OL : Fonseca n'assume pas et dément tout départ

Sergio33 a dû voter « Non » 😂

Le PSG refuse de payer 60ME pour remplacer Kvaratskhelia

Godtz va s'imposer sur le côté et va faire le boulot il a toutes les qualités et d'ailleurs il a ouvert son compteur

PSG : Pacho au Barça, Luis Enrique refuse

Pacho est un joueur fantastique .il faudrait trouver d'autres defenseurs de son niveau.Entre autre un pour succeder à Marquinhos

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
4Paris logo
Paris
17952216106
5Rennes logo
Rennes
16951320191
6Monaco logo
Monaco
15943212102
7Nice logo
Nice
14942313121
8Lens logo
Lens
13941416133
9Olympique Marseille logo
O. Marseille
12840418135
10Lorient logo
Lorient
128332761
11Toulouse logo
Toulouse
10824212111
12Strasbourg logo
Strasbourg
1093151719-2
13Auxerre logo
Auxerre
1093151323-10
14Brest logo
Brest
9823314122
15Angers SCO logo
Angers SCO
89225917-8
16Troyes logo
Troyes
89225716-9
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading