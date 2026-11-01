OL : Paulo Fonseca en larmes, ça sent le départ

L'émotion était à sa comble à Lyon pendant et après la victoire face à Angers, avec un Paulo Fonseca qui a probablement déjà dit adieu à l'OL.

Si Paulo Fonseca n’a pas voulu commenter les rumeurs sur son avenir ces dernières heures, il avait visiblement donné quelques informations à ses joueurs ce dimanche, avant la rencontre face au SCO d’Angers. Après son but, Corentin Tolisso est allé se jeter dans les bras de son entraineur, qui n’a pas mis bien longtemps pour essuyer une larme.

Dès le coup de sifflet final, Paulo Fonseca s’est là aussi laisser submerger par les émotions au moment de dire au revoir au public lyonnais, et de filer dans les vestiaires avec plusieurs accolades chaleureuses avec ses joueurs. Soit l’entraineur de l’OL est très heureux de cette victoire face à Angers, soit il a informé ses joueurs de son départ prochain pour le Sporting Portugal, laissant son équipe sans entraineur en plein coeur de la saison. Le technicien devrait en tout cas en dire plus très rapidement, vu qu’il est attendu en conférence de presse dans la fin de journée.