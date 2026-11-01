L2 : L'ASSE humiliée, il dit merci pour la leçon

Ce samedi en Ligue 2, l'ASSE a lourdement chuté sur la pelouse de Guingamp. Julien Le Cardinal, capitaine des Verts, veut néanmoins retenir le positif.

Plus que jamais, l' AS Saint-Étienne rêve de retrouver la Ligue 1 à l'issue de la saison. Les Verts réalisent jusqu'ici un parcours convaincant et avaient même pris un peu d'avance au classement. Mais ce samedi, sur la pelouse de Guingamp, les hommes de Ian Cathro sont totalement passés à côté de leur match, s'inclinant lourdement sur le score de 3-0. Une défaite qui ne peut évidemment pas satisfaire les supporters et les observateurs stéphanois, qui attendent davantage de leur équipe. Julien Le Cardinal, capitaine de l'ASSE, est apparu très déçu après cette gifle reçue en Bretagne. Il souhaite toutefois en tirer des enseignements positifs.

L'ASSE doit faire son autocritique

En zone mixte, le défenseur des Verts a notamment tenu à faire passer un message fort à ses coéquipiers : « Je ne sais pas trop comment l’expliquer. On a montré un visage similaire à ce qu’on a pu voir l’année dernière. On n’a pas su être efficaces aux bons moments. On n’a pas eu 800 occasions non plus… (...) On doit apprendre. Enfin, pas apprendre, mais vite rebondir et vite travailler. Ce n’est pas qu’on s’est pris pour d’autres, mais c’est une bonne leçon. C’est toujours mauvais, mais ça va nous mettre une piqûre de rappel. On n’est pas intouchables. »

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Pas encore de raison de céder à la panique du côté de l'AS Saint-Étienne, qui reste en tête de la Ligue 2 avec 25 points après 11 journées disputées. Les hommes de Ian Cathro devront toutefois réagir dès le week-end prochain avec la réception de Laval à Geoffroy-Guichard. Un adversaire qui lutte pour son maintien et qui pourrait donner du fil à retordre aux Stéphanois. Ces derniers devront envoyer un message clair et rassurant après leur débâcle à Guingamp.