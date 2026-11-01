OM - Toulouse : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
OM : De Lange; Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson; Hojbjerg, Nnadi; Harit, Abdelli, Paixão; Gouiri
Toulouse : Restes; Diallo, McKenzie, Nicolaisen, Tapé; Donnum, Cásseres, Sigur, Jorgensen; Tengstedt, Russell-Rowe
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OL : Fonseca n'assume pas et dément tout départ
Sergio33 a dû voter « Non » 😂
Le PSG refuse de payer 60ME pour remplacer Kvaratskhelia
Godtz va s'imposer sur le côté et va faire le boulot il a toutes les qualités et d'ailleurs il a ouvert son compteur
PSG : Pacho au Barça, Luis Enrique refuse
Pacho est un joueur fantastique .il faudrait trouver d'autres defenseurs de son niveau.Entre autre un pour succeder à Marquinhos
Le penalty refusé à l’OL fait parler
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Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
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|6
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|3
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|1
|5
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|1
|4
|4
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|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11