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PSG : Une pépite à 35 ME, Luis Enrique veut frapper fort
Wael Mohya

PSG : Une pépite à 35 ME, Luis Enrique veut frapper fort

PSG
parHadrien Rivayrand
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Le PSG est à la recherche de nouveaux talents pour renforcer son effectif. Un crack allemand est notamment dans le viseur de Luis Enrique.
Le Paris Saint-Germain pourrait se montrer actif lors du prochain mercato. Le club de la capitale doit notamment composer avec la longue indisponibilité de Khvicha Kvaratskhelia. Les doubles champions d'Europe ne souhaitent toutefois pas se précipiter pour lui trouver un remplaçant. Parmi les autres chantiers que le PSG pourrait explorer figure celui du milieu de terrain. Luis Enrique ne serait pas contre l'arrivée d'une nouvelle pépite à polir, dès cet hiver ou l'été prochain. Et l'entraîneur espagnol pourrait bien trouver son bonheur en Bundesliga, du côté du Borussia Mönchengladbach.

Une petite allemande dans le viseur 

Selon des informations relayées par Transferfeed, via Africafoot, le PSG fait en effet partie des nombreux grands clubs européens qui suivent de près Wael Mohya, un jeune joueur de 17 ans évoluant au Borussia Mönchengladbach. Le club allemand n'est cependant pas pressé de vendre son milieu de terrain, dont le contrat court jusqu'en juin 2028. La priorité serait même de le convaincre de prolonger. Si la valeur marchande du joueur est estimée à près de 20 millions d'euros, Mönchengladbach compte bien en tirer davantage en cas de transfert. Le club allemand espérerait ainsi récupérer près de 35 millions d'euros lors du prochain mercato estival.

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Mohya ne souhaite pas brûler les étapes, mais sera très attentif au projet qui lui sera proposé par Mönchengladbach, en grande difficulté depuis le début de la saison en Bundesliga. À noter qu'outre le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen, le RB Leipzig, le FC Barcelone, le Real Madrid, Liverpool, Brighton et l'AC Milan sont également intéressés par le profil du jeune talent. Convoité par de nombreux grands clubs européens, le natif de Mettmann a donc de quoi être tenté par un nouveau défi.
Ambidextre, technique et précis devant le but, Mohya possède de nombreuses qualités susceptibles de séduire Luis Enrique. Si le PSG souhaite avoir gain de cause dans ce dossier, il devra se montrer convaincant et présenter un projet sportif à la hauteur des ambitions d'un joueur promis à un bel avenir.
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