PSG : Pacho au Barça, Luis Enrique refuse

La presse espagnole en remet une couche sur le départ possible de Pacho pour le FC Barcelone. Du côté du Paris Saint-Germain, on s'amuse de tout cela, l'idée d'un départ du défenseur équatorien n'étant pas du tout dans l'air.

RugeTV, il a même été précisé que les dirigeants catalans lanceraient les manoeuvres dès le Le 4 septembre dernier, le PSG officialisait la prolongation de contrat de Pacho, lequel est désormais lié jusqu'en 2031 avec le club de la capitale. Mais il n'empêche que depuis 48 heures, des médias spécialisés annoncent que le Barça prépare une offre de 80 millions d'euros afin de recruter le défenseur parisien. Sur la chaîne, il a même été précisé que les dirigeants catalans lanceraient les manoeuvres dès le mercato d'hiver afin de pouvoir finaliser l'été prochain la signature du joueur que le Paris Saint-Germain était allé chercher à Francfort en 2024. Une information confirmée par Ekrem Konur, journaliste spécialiste du mercato. Mais, dans la réalité, le PSG peut dormir tranquille car il n'a jamais été question pour Pacho de signer au FC Barcelone et le club catalan le sait bien.

Pacho ne bougera pas

Interrogé sur le cas Pacho et sa possible venue au Barça, Gerard Piqué a confié dans un podcast que Barcelone devait se résoudre à passer à autre chose. « Le Barça doit trouver son propre Willian Pacho. Nous savons tous que Pacho était relativement inconnu avant de rejoindre le PSG, et le Barça doit adopter une approche similaire. J’ai une suggestion, et je crois sincèrement que ce joueur pourrait devenir l’un des meilleurs défenseurs au monde une fois qu’il rejoindra un grand club. Je parle du défenseur central sénégalais Massire Sylla », a même précisé la légende barcelonaise.

Luis Enrique, qui a le dernier mot lorsqu'il s'agit de valider des départs, n'a de toute façon pas l'intention de laisser partir Pacho, qu'il considère comme une pièce maitresse de son effectif. Et l'international équatorien n'a pas non plus demandé un bon de sortie. Comme le fait remarquer l'un des membres du compte @Histoire_du_PSG, tout cela ressemble à un énorme coup d'intox. « Je pense qu'il faut arrêter de relayer n'importe quoi. Quiconque suit le foot sait que Pacho n'ira nulle part. On n’a pas attendu Luis Enrique pour que les joueurs restent. Et évidemment il n'y a aujourd'hui aucun intérêt, surtout à son niveau. Il est dans le meilleur club, et il a prolongé », fait remarquer celui qui suit l'actualité du Paris SG au quotidien.