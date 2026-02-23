Harry Kane au Barça, la réponse est cinglante

A la quête du successeur de Robert Lewandowski pour l’été prochain, le FC Barcelone a logiquement étudié le profil d’Harry Kane. Mais un transfert de la star anglaise en Catalogne est quasiment impossible.

Auteur d’une saison exceptionnelle avec 43 buts toutes compétitions confondues, Harry Kane s’impose déjà comme l’un des favoris au prochain Ballon d’Or. La star anglaise est à son apogée sous les couleurs du Bayern Munich, actuel leader de la Liga et qui fait partie des sérieux favoris pour la victoire finale en Ligue des Champions. Acheté pour près de 100 millions d’euros à Tottenham en août 2023, l’ex-capitaine des Spurs a une belle cote sur le marché des transferts.

Malgré ses 32 ans, Harry Kane est notamment la cible du FC Barcelone afin de prendre la succession de Robert Lewandowski la saison prochaine. A l’instar d’Erling Haaland, le buteur anglais du Bayern fait partie des buteurs très appréciés par le board catalan. Néanmoins, un transfert d’Harry Kane à Barcelone l’été prochain est tout simplement impossible selon Florian Plettenberg, très sérieux journaliste de Sky Sports Allemagne.

« Les nouvelles rumeurs liant Harry Kane au FC Barcelone sont totalement infondées. Quel que soit le futur président, un transfert au Barça cet été n'est ni prévu ni réaliste » estime notre confrère, mettant fin à cette piste ambitieuse, avant de conclure. « Le Bayern Munich souhaite toujours prolonger son contrat jusqu'en 2028 ou 2029. Des discussions préliminaires ont déjà été entamées et Kane lui-même est ouvert à la signature d'un nouveau contrat ».

Kane, une piste impossible pour le Barça

Autrement dit, l’attaquant anglais de 32 ans ne se projette pas ailleurs qu’au Bayern Munich dans l’optique de la saison prochaine. De plus, la piste était trop onéreuse pour Barcelone, qui n’a clairement pas les moyens de payer 100 millions d’euros pour son futur numéro neuf. A moins d’un véritable tremblement de terre, c’est donc bel et bien en Allemagne que l’attaquant anglais va poursuivre sa carrière. Avec l’objectif de tout rafler en 2026, y compris la Coupe du monde avec les Three Lions, ce qui augmenterait considérablement ses chances de remporter le Ballon d’Or.