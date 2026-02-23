ICONSPORT_355817_0067

Harry Kane au Barça, la réponse est cinglante

Mercato23 févr. , 14:30
parCorentin Facy
0
A la quête du successeur de Robert Lewandowski pour l’été prochain, le FC Barcelone a logiquement étudié le profil d’Harry Kane. Mais un transfert de la star anglaise en Catalogne est quasiment impossible.
Auteur d’une saison exceptionnelle avec 43 buts toutes compétitions confondues, Harry Kane s’impose déjà comme l’un des favoris au prochain Ballon d’Or. La star anglaise est à son apogée sous les couleurs du Bayern Munich, actuel leader de la Liga et qui fait partie des sérieux favoris pour la victoire finale en Ligue des Champions. Acheté pour près de 100 millions d’euros à Tottenham en août 2023, l’ex-capitaine des Spurs a une belle cote sur le marché des transferts.
Malgré ses 32 ans, Harry Kane est notamment la cible du FC Barcelone afin de prendre la succession de Robert Lewandowski la saison prochaine. A l’instar d’Erling Haaland, le buteur anglais du Bayern fait partie des buteurs très appréciés par le board catalan. Néanmoins, un transfert d’Harry Kane à Barcelone l’été prochain est tout simplement impossible selon Florian Plettenberg, très sérieux journaliste de Sky Sports Allemagne.
« Les nouvelles rumeurs liant Harry Kane au FC Barcelone sont totalement infondées. Quel que soit le futur président, un transfert au Barça cet été n'est ni prévu ni réaliste » estime notre confrère, mettant fin à cette piste ambitieuse, avant de conclure. « Le Bayern Munich souhaite toujours prolonger son contrat jusqu'en 2028 ou 2029. Des discussions préliminaires ont déjà été entamées et Kane lui-même est ouvert à la signature d'un nouveau contrat ».

Kane, une piste impossible pour le Barça

Autrement dit, l’attaquant anglais de 32 ans ne se projette pas ailleurs qu’au Bayern Munich dans l’optique de la saison prochaine. De plus, la piste était trop onéreuse pour Barcelone, qui n’a clairement pas les moyens de payer 100 millions d’euros pour son futur numéro neuf. A moins d’un véritable tremblement de terre, c’est donc bel et bien en Allemagne que l’attaquant anglais va poursuivre sa carrière. Avec l’objectif de tout rafler en 2026, y compris la Coupe du monde avec les Three Lions, ce qui augmenterait considérablement ses chances de remporter le Ballon d’Or.

0
Derniers commentaires

OL : Endrick agressé et envoyé sur le banc

Il a fait un mauvais match, ca peut arriver à n importe qui, même a Messi aussi

OL : Une équipe surcotée, Umtiti est sans pitié

Et moi ceux qui pouvaient amener de la profondeur, plus de technique et du jeu vers l'avant sur le banc

OL : Une équipe surcotée, Umtiti est sans pitié

Notre défaite n'est pas comparable avec celle du PSG qui a perdu mais qui n'a pas prit une fessée monumentale ni ressemblé à une équipe de régionale comme nous face à Stras. Prendre une telle rouste est très inquiétant car malgré beaucoup de victoires sur le fil ou chanceuses ce n'est pas la première fois qu'on se fait dominer salement et même face à des relégables. Espérons que cette défaite serve de leçon à tous les joueurs et surtout à Fonseca qui a clairement sa part de responsabilité dans sa compo et ses lectures de match souvent frileuse quand il faut montrer les crocs ou oser prendre des risques

Rabiot et Rongier ont lancé la crise à l’OM

Ton analyse est bonne.. Le point d'interrogation maintenant c'est Beye ? Il n'a pas la légitimité de RDZ ok mais je ne sais pas non plus si c'est un peintre à ce poste. Je ne le pense pas. Et on peut faire une analogie entre Rennes et chez nous : dans les 2 cas il prend un club avec des joueurs qui ont la tête dans le seau. Et Rennes est passé de 16e à 6e. Rennes n'est pas l'OM c'est évident. Mais quand tu es fin en psychologie que ça soit avec des joueurs d'où tu veux, tu restes fin en psycho. Et c'est sur ça que Beye va devoir travailler comme il l'a fait en Bretagne. Que Greenwood ait raté son 1er péno durant cette période veut tout dire. Il a un gros chantier devant lui ceci dit. Et ce n'est pas en 2 matchs que ça se règlera . Et le pb est aussi là : y'a presque plus de temps à perdre.

OL : Une équipe surcotée, Umtiti est sans pitié

Après, si Tessman n'avait pas peur du ballon, le 2ème but ne rentrait pas... Et ça changeait tout... Je trouve que la défense a été assez bonne. on a manqué de vivacité devant et Tolisso est moins clean que d'habitude...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

