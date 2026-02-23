Harry Kane au Barça, la réponse est cinglante

Il a fait un mauvais match, ca peut arriver à n importe qui, même a Messi aussi
Et moi ceux qui pouvaient amener de la profondeur, plus de technique et du jeu vers l'avant sur le banc
Notre défaite n'est pas comparable avec celle du PSG qui a perdu mais qui n'a pas prit une fessée monumentale ni ressemblé à une équipe de régionale comme nous face à Stras. Prendre une telle rouste est très inquiétant car malgré beaucoup de victoires sur le fil ou chanceuses ce n'est pas la première fois qu'on se fait dominer salement et même face à des relégables. Espérons que cette défaite serve de leçon à tous les joueurs et surtout à Fonseca qui a clairement sa part de responsabilité dans sa compo et ses lectures de match souvent frileuse quand il faut montrer les crocs ou oser prendre des risques
Ton analyse est bonne.. Le point d'interrogation maintenant c'est Beye ? Il n'a pas la légitimité de RDZ ok mais je ne sais pas non plus si c'est un peintre à ce poste. Je ne le pense pas. Et on peut faire une analogie entre Rennes et chez nous : dans les 2 cas il prend un club avec des joueurs qui ont la tête dans le seau. Et Rennes est passé de 16e à 6e. Rennes n'est pas l'OM c'est évident. Mais quand tu es fin en psychologie que ça soit avec des joueurs d'où tu veux, tu restes fin en psycho. Et c'est sur ça que Beye va devoir travailler comme il l'a fait en Bretagne. Que Greenwood ait raté son 1er péno durant cette période veut tout dire. Il a un gros chantier devant lui ceci dit. Et ce n'est pas en 2 matchs que ça se règlera . Et le pb est aussi là : y'a presque plus de temps à perdre.
Après, si Tessman n'avait pas peur du ballon, le 2ème but ne rentrait pas... Et ça changeait tout... Je trouve que la défense a été assez bonne. on a manqué de vivacité devant et Tolisso est moins clean que d'habitude...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|52
|23
|17
|1
|5
|44
|20
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|23
|10
|7
|6
|37
|35
|2
|34
|23
|10
|4
|9
|39
|30
|9
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|23
|8
|5
|10
|22
|28
|-6
|26
|23
|6
|8
|9
|20
|29
|-9
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
