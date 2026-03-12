Marmoush Haaland ICONSPORT_283573_0033

Le Real et le Barça ruinés, Haaland reporte son rêve

Mercato12 mars , 15:30
parEric Bethsy
Moins efficace cette saison, Erling Haaland plaît toujours autant au Real Madrid et au FC Barcelone. Mais pour le moment, l’attaquant de Manchester City préfère repousser leurs avances, principalement à cause de leurs situations financières respectives.
La soirée d’Erling Haaland à Santiago Bernabéu symbolise bien sa forme du moment. Lors du huitième de finale aller contre le Real Madrid (défaite 3-0) mercredi, l’attaquant de Manchester City a été invisible. Le Norvégien n’a touché que 10 ballons et n’a jamais été en mesure de tromper Thibaut Courtois. Ultra fiable ces dernières années, la machine s’est apparemment enrayée. Ce qui n’a pas l’air d’affecter sa cote sur le marché des transferts.

Les doutes d'Haaland

Cette semaine, le journal L’Equipe rappelait l’intérêt persistant du Real Madrid. Le quotidien sportif révélait au passage qu’Erling Haaland rêve de signer à la Maison Blanche. L’information n’a pourtant pas refroidi Victor Font. Candidat au poste de président du FC Barcelone, le clan du concurrent de Joan Laporta a rencontré la direction de Manchester City afin d’obtenir une option d’achat prioritaire sur le Cyborg, affirme Sport. On pourrait bien assister à une rude bataille entre les deux rivaux, sauf qu’Erling Haaland risque de mettre tout le monde d’accord.
En Espagne, le média Fichajes indique quant à lui que l’ancien buteur du Borussia Dortmund n’a pas l’intention de rejoindre le Real Madrid ni le Barça cet été. Le Mancunien pense toujours à évoluer en Liga un jour, mais l’avant-centre de 25 ans considère que ce n’est pas le moment. Erling Haaland estime que Manchester City lui apporte davantage de garanties sportives et financières, les deux géants espagnols n’étant pas dans leur meilleure période sur le plan économique. En attendant, ce sont bien les Citizens qui risquent une lourde pénalité en Premier League pour non-respect des règles du fair-play financier en Angleterre.
E. Haaland

E. Haaland

EnglandAngleterre Âge 25 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs8
Buts16
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs9
Buts7
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

2025/2026
Matchs28
Buts22
Passes décisives7
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
