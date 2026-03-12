Le Real et le Barça ruinés, Haaland reporte son rêve

Moins efficace cette saison, Erling Haaland plaît toujours autant au Real Madrid et au FC Barcelone. Mais pour le moment, l’attaquant de Manchester City préfère repousser leurs avances, principalement à cause de leurs situations financières respectives.

La soirée d’Erling Haaland à Santiago Bernabéu symbolise bien sa forme du moment. Lors du huitième de finale aller contre le Real Madrid (défaite 3-0) mercredi, l’attaquant de Manchester City a été invisible. Le Norvégien n’a touché que 10 ballons et n’a jamais été en mesure de tromper Thibaut Courtois. Ultra fiable ces dernières années, la machine s’est apparemment enrayée. Ce qui n’a pas l’air d’affecter sa cote sur le marché des transferts.

Les doutes d'Haaland

Cette semaine, le journal L’Equipe rappelait l’intérêt persistant du Real Madrid. Le quotidien sportif révélait au passage qu’Erling Haaland rêve de signer à la Maison Blanche. L’information n’a pourtant pas refroidi Victor Font. Candidat au poste de président du FC Barcelone, le clan du concurrent de Joan Laporta a rencontré la direction de Manchester City afin d’obtenir une option d’achat prioritaire sur le Cyborg, affirme Sport. On pourrait bien assister à une rude bataille entre les deux rivaux, sauf qu’Erling Haaland risque de mettre tout le monde d’accord.

En Espagne, le média Fichajes indique quant à lui que l’ancien buteur du Borussia Dortmund n’a pas l’intention de rejoindre le Real Madrid ni le Barça cet été. Le Mancunien pense toujours à évoluer en Liga un jour, mais l’avant-centre de 25 ans considère que ce n’est pas le moment. Erling Haaland estime que Manchester City lui apporte davantage de garanties sportives et financières, les deux géants espagnols n’étant pas dans leur meilleure période sur le plan économique. En attendant, ce sont bien les Citizens qui risquent une lourde pénalité en Premier League pour non-respect des règles du fair-play financier en Angleterre.