Jonathan David à l'OL, le prix du transfert dévoilé

L’OL en pince pour Jonathan David et rêve de recruter l’international canadien de la Juventus Turin pour remplacer Endrick. Mais le club italien n’a pas l’intention de brader l’ancien Lillois, bien au contraire.

L’Olympique Lyonnais le sait, l’aventure d’Endrick en Ligue 1 prendra fin en juin prochain. Le Real Madrid n’a aucunement l’intention de prolonger le prêt de la pépite brésilienne à l’OL et compte sur l’ancienne star de Palmeiras dès la saison prochaine. Les dirigeants rhodaniens sont par conséquent déjà dans l’anticipation et planchent sur le recrutement d’un nouvel attaquant. Roman Yaremchuk pourrait rester, mais cela ne suffira pas et Matthieu Louis-Jean en a bien conscience. C’est pourquoi la piste Jonathan David a été activée ces derniers jours.

L’ancien attaquant de Lille joue peu à la Juventus Turin, où il ne bénéficie pas d’un statut de titulaire indiscutable. Paulo Fonseca le connaît très bien pour l’avoir entraîné dans le Nord et rêve de le faire venir dans la capitale des Gaules. Reste que selon Tuttosport, la probabilité de voir Jonathan David signer à l’Olympique Lyonnais est pour l’instant très faible. Et pour cause, le média italien nous apprend que les Bianconeri n’ont pas l’intention d’ouvrir la porte à un prêt de l’ancienne gâchette de La Gantoise.

Pour s’offrir les services de Jonathan David, l’OL va devoir payer un transfert sec et le prix fixé par la Juventus Turin risque de faire tousser les dirigeants lyonnais. La Vieille Dame souhaite récupérer entre 25 et 30 millions d’euros pour le transfert de Jonathan David lors du prochain mercato . Autant dire que si Damien Comolli ne revoit pas ce tarif à la baisse, il sera purement et simplement impossible pour l’Olympique Lyonnais de se positionner.

La Juve exige entre 20 et 30 ME

Reste que pour la Juve, ce prix correspond à la valeur marchande du joueur et il n’est pas question de le revoir à la baisse. D’autant que l’actuel 6e de Série A compte sur une belle vente de Jonathan David pour financer en partie le transfert d’un certain Randal Kolo Muani en provenance du Paris Saint-Germain. Les dirigeants lyonnais peuvent toujours tenter de négocier un prêt avec option d’achat, obligatoire seulement à certaines conditions. Mais si la Juve ne lâche pas un peu de lest, la piste Jonathan David sera à ranger au fond d’un tiroir pour le board rhodanien.