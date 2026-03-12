ICONSPORT_283322_0097

Jonathan David à l'OL, le prix du transfert dévoilé

OL12 mars , 14:00
parCorentin Facy
3
L’OL en pince pour Jonathan David et rêve de recruter l’international canadien de la Juventus Turin pour remplacer Endrick. Mais le club italien n’a pas l’intention de brader l’ancien Lillois, bien au contraire.
L’Olympique Lyonnais le sait, l’aventure d’Endrick en Ligue 1 prendra fin en juin prochain. Le Real Madrid n’a aucunement l’intention de prolonger le prêt de la pépite brésilienne à l’OL et compte sur l’ancienne star de Palmeiras dès la saison prochaine. Les dirigeants rhodaniens sont par conséquent déjà dans l’anticipation et planchent sur le recrutement d’un nouvel attaquant. Roman Yaremchuk pourrait rester, mais cela ne suffira pas et Matthieu Louis-Jean en a bien conscience. C’est pourquoi la piste Jonathan David a été activée ces derniers jours.
L’ancien attaquant de Lille joue peu à la Juventus Turin, où il ne bénéficie pas d’un statut de titulaire indiscutable. Paulo Fonseca le connaît très bien pour l’avoir entraîné dans le Nord et rêve de le faire venir dans la capitale des Gaules. Reste que selon Tuttosport, la probabilité de voir Jonathan David signer à l’Olympique Lyonnais est pour l’instant très faible. Et pour cause, le média italien nous apprend que les Bianconeri n’ont pas l’intention d’ouvrir la porte à un prêt de l’ancienne gâchette de La Gantoise.

Lire aussi

OL : Endrick envoie Jonathan David à LyonOL : Endrick envoie Jonathan David à Lyon
Pour s’offrir les services de Jonathan David, l’OL va devoir payer un transfert sec et le prix fixé par la Juventus Turin risque de faire tousser les dirigeants lyonnais. La Vieille Dame souhaite récupérer entre 25 et 30 millions d’euros pour le transfert de Jonathan David lors du prochain mercato. Autant dire que si Damien Comolli ne revoit pas ce tarif à la baisse, il sera purement et simplement impossible pour l’Olympique Lyonnais de se positionner.

La Juve exige entre 20 et 30 ME

Reste que pour la Juve, ce prix correspond à la valeur marchande du joueur et il n’est pas question de le revoir à la baisse. D’autant que l’actuel 6e de Série A compte sur une belle vente de Jonathan David pour financer en partie le transfert d’un certain Randal Kolo Muani en provenance du Paris Saint-Germain. Les dirigeants lyonnais peuvent toujours tenter de négocier un prêt avec option d’achat, obligatoire seulement à certaines conditions. Mais si la Juve ne lâche pas un peu de lest, la piste Jonathan David sera à ranger au fond d’un tiroir pour le board rhodanien.
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_361650_0165
Kylian Mbappé

Le Real cartonne sans lui, Mbappé va beaucoup mieux

Marmoush Haaland ICONSPORT_283573_0033
Mercato

Le Real et le Barça ruinés, Haaland reporte son rêve

Rayane Messi ICONSPORT_276076_0133
Mercato

Mercato : Rennes et Lille tentent le coup Messi

Pedro Neto ICONSPORT_361644_0296
PSG

L’UEFA doit agir, le PSG réclame une sanction exemplaire

Fil Info

12 mars , 15:59
Le Real cartonne sans lui, Mbappé va beaucoup mieux
12 mars , 15:30
Le Real et le Barça ruinés, Haaland reporte son rêve
12 mars , 15:00
Mercato : Rennes et Lille tentent le coup Messi
12 mars , 14:30
L’UEFA doit agir, le PSG réclame une sanction exemplaire
12 mars , 13:40
OM : Nwaneri encore prêté à Marseille cet été ?
12 mars , 13:20
Panique au PSG, il dévoile les 4 urgences du mercato
12 mars , 13:00
Il choisit Rennes, une star française fait pleurer Nantes
12 mars , 12:40
Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

Derniers commentaires

L’UEFA doit agir, le PSG réclame une sanction exemplaire

Merci pour ton objectivité l'ami ca fait plaisir :) Soyons assuré qu'au retour l'UEFA va dépécher un arbitre en mission pour nous la mettre

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

"En attendant, abstiens toi de voter stp" Toute la tolérance d'un extrémiste synthétisé dans une petite phrase ...

L’UEFA doit agir, le PSG réclame une sanction exemplaire

L'arbitre a été bon dans beaucoup d'actions de jeu litigieuses (on a pu le constater avec les ralentis), mais vraiment très inconsistant et mauvais sur les cartons jaunes qu'il aurait dû mettre aux joueurs de Chelsea. Au moins 3 oubliés, dont un sur ce mauvais geste ! Le problème, c'est que dans l'autre sens, il ne les oubliait pas !!!

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

ah l'ultra gauche lol, antisémité évidemment, c'est tellement a la mode cette inversion totale des valeurs, maintenant, etre de gauche, c'est etre antisémite et fasciste, et c'est bardella la science qui te le dis, appuyé par praud le puits de savoir Toi tu pars de loin, mais on sait jamais, commence par sortir ta tete du cul de cnews, et peut etre que dans quelques semaines, tes neuronnes s'agiteront a nouveau, mais c'est pas sur. En attendant, abstiens toi de voter stp

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

Tu n'en sais rien ; il faut les interdire de venir en France pour plus de sécurité

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading