OL : Malick Fofana vendu 30 ME, le Barça dit banco

Tu as raison , c'est plus un match piège pour Strasbourg
il commence à retrouver ses marques c'est bon signe
Ouai mais il serait tellement cons qu'ils seraient capables de pas y penser pour essayer de gagner sur tapis vert :D
Pierrot tu te trompes l' OL a tout a gagner avec la défaite de l' OM , c'est même un joker de + dans la quête à la LDC .
Heu, il n’a joué que 9 matchs cette saison… pas pour ses performances mongolito,
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|22
|8
|6
|8
|32
|26
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|22
|6
|5
|11
|27
|40
|-13
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|17
|22
|4
|5
|13
|17
|30
|-13
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|22
|3
|4
|15
|22
|49
|-27
🚨 #FCBarcelona ⚽️ Malick Fofana – Barcelona summer target! 📌 Lyon’s 22‑year‑old Belgian winger valued around €30M. 🔥 Barça consider the fee reasonable but LaLiga FFP rules may require a departure first. 👀 Contract until 2028, Lyon undergoing financial restructuring.