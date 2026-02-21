ICONSPORT_275095_0316
Malick Fofana

OL : Malick Fofana vendu 30 ME, le Barça dit banco

OL21 févr. , 8:20
parMehdi Lunay
4
Blessé depuis octobre dernier, Malick Fofana n'a toujours pas rejoué avec l'OL. Cependant, l'ailier belge reste dans les radars des recruteurs européens. Le FC Barcelone fait de son transfert une priorité l'été prochain.
Dimanche soir, l'Olympique Lyonnais retrouve Strasbourg près de 4 mois après le match aller. La première manche au Groupama Stadium avait été marquée par la grosse blessure de Malick Fofana. Découpé par le défenseur alsacien Ismaël Doukouré, l'ailier belge a subi une entorse grave de la cheville. Sa longue absence n'a finalement pas trop impacté l'OL. Les Gones enchaînent les succès avec le remplaçant de Fofana, Afonso Moreira. Le Portugais est aussi précieux offensivement que défensivement.

Fofana pour 30 ME, Barcelone s'organise

Un scénario qui peut menacer la place de Malick Fofana dans le onze rhodanien et dégrader sa cote au mercato. Loin des yeux, loin du cœur des grands clubs ? Pas tout à fait. Le FC Barcelone demeure un prétendant ultra sérieux pour récupérer le Belge l'été prochain. Selon le journaliste Ekrem Konur, l'ancien joueur de la Gantoise pourrait quitter les Gones contre 30 millions d'euros. Une somme jugée « raisonnable » par la direction catalane.
Toutefois, avant de conclure un éventuel transfert, le Barça devra aussi dégraisser. Toujours en crise financière, les Blaugrana ont souvent du mal à respecter les règles strictes de la Liga dans le domaine. Les Barcelonais ne devraient pas tomber sur une direction lyonnaise très gourmande. L'OL est dans un état aussi fragile que son homologue espagnol et bénéficie de droits TV beaucoup moins importants que Barcelone. Cette vente est même une aubaine puisqu'elle concerne un joueur qui n'a disputé que 9 matchs de Ligue 1 depuis le début de la saison.
M. Fofana

M. Fofana

BelgiumBelgique Âge 20 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs4
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs9
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
4
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

