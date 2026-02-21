OL : Malick Fofana vendu 30 ME, le Barça dit banco

Blessé depuis octobre dernier, Malick Fofana n'a toujours pas rejoué avec l'OL. Cependant, l'ailier belge reste dans les radars des recruteurs européens. Le FC Barcelone fait de son transfert une priorité l'été prochain.

Dimanche soir, l' Olympique Lyonnais retrouve Strasbourg près de 4 mois après le match aller. La première manche au Groupama Stadium avait été marquée par la grosse blessure de Malick Fofana. Découpé par le défenseur alsacien Ismaël Doukouré, l'ailier belge a subi une entorse grave de la cheville. Sa longue absence n'a finalement pas trop impacté l'OL. Les Gones enchaînent les succès avec le remplaçant de Fofana, Afonso Moreira. Le Portugais est aussi précieux offensivement que défensivement.

Fofana pour 30 ME, Barcelone s'organise

« raisonnable » par la direction catalane. Un scénario qui peut menacer la place de Malick Fofana dans le onze rhodanien et dégrader sa cote au mercato . Loin des yeux, loin du cœur des grands clubs ? Pas tout à fait. Le FC Barcelone demeure un prétendant ultra sérieux pour récupérer le Belge l'été prochain. Selon le journaliste Ekrem Konur, l'ancien joueur de la Gantoise pourrait quitter les Gones contre 30 millions d'euros. Une somme jugéepar la direction catalane.

Toutefois, avant de conclure un éventuel transfert, le Barça devra aussi dégraisser. Toujours en crise financière, les Blaugrana ont souvent du mal à respecter les règles strictes de la Liga dans le domaine. Les Barcelonais ne devraient pas tomber sur une direction lyonnaise très gourmande. L'OL est dans un état aussi fragile que son homologue espagnol et bénéficie de droits TV beaucoup moins importants que Barcelone. Cette vente est même une aubaine puisqu'elle concerne un joueur qui n'a disputé que 9 matchs de Ligue 1 depuis le début de la saison.