Liga : Le Barça corrige Levante et reprend la tête

|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|61
|25
|20
|1
|4
|67
|25
|42
|60
|25
|19
|3
|3
|54
|21
|33
|48
|25
|14
|6
|5
|42
|23
|19
|48
|24
|15
|3
|6
|45
|26
|19
|42
|25
|11
|9
|5
|40
|30
|10
Toi aussi.
Ok bon match
Un match à tensions, si on reprend dans les mêmes standards que l'aller.. Dommage on a toujours pas Moreira, ça va manquer de jeu sur les ailes, mais au moins Endrick est de retour 🙏 Bon match !
On a une génération dorée et quelques cadres plus âgés, il faut en profiter.
Il manque totalement de physique,il va falloir l'engraisser et le muscler.La technique c'est bien mais insuffisant
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|52
|23
|17
|1
|5
|44
|20
|24
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|23
|10
|7
|6
|37
|35
|2
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|23
|8
|5
|10
|22
|28
|-6
|26
|23
|6
|8
|9
|20
|29
|-9
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
Loading
OMG FERMÍN!!!!!!!!!!!!!!!! ⚽️ 3-0 | ⏱️ 81’ | #BarçaLevante