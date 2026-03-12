Ethan Nwaneri ICONSPORT_283252_0263

OM : Nwaneri encore prêté à Marseille cet été ?

Corentin Facy
Arsenal n’est pas satisfait du prêt d’Ethan Nwaneri à l’OM pour le moment. Cela étant, les Gunners envisagent de prêter de nouveau leur espoir anglais la saison prochaine. Encore à Marseille ?
Cet hiver, l’Olympique de Marseille a réalisé ce que de nombreux observateurs ont considéré comme l’un des meilleurs coups du mercato avec le prêt d’Ethan Nwaneri en provenance d’Arsenal. Considéré comme l’un des plus gros espoirs du football anglais, le jeune milieu offensif de 18 ans a démarré son aventure à l’OM de la plus belle des façons avec son but magnifique face au RC Lens au Vélodrome. La suite a été plus compliquée pour Ethan Nwaneri, victime n°1 du changement d’entraîneur et qui a globalement disparu de la circulation depuis le départ de Roberto De Zerbi.
Héros malheureux du quart de finale de Coupe de France face à Toulouse avec son tir au but raté, le jeune Anglais n’est à priori pas parti pour s’éterniser à l’OM. Tout reste néanmoins possible car sur YouTube, le spécialiste du mercato Fabrizio Romano a confié que la direction d’Arsenal pourrait ouvrir la porte à un nouveau prêt d’Ethan Nwaneri cet été, cette fois pour une saison complète. Reste à savoir si Marseille se montrera intéressé de nouveau.

Un nouveau prêt pour Nwnaeri en 2026-2027 ?

« La situation est différente de ce que l’on attendait pour Nwaneri. Mais, pour le moment, je peux garantir qu’Arsenal lui fait pleinement confiance » a d’abord lancé le journaliste italien avant de poursuivre. « Arsenal attend qu'il termine la saison à l'Olympique de Marseille, puis qu'il revienne à Arsenal. Ils croient en Nwaneri à 100 %. Le message d'Arsenal reste optimiste. Cet été, le club s'entretiendra avec le joueur afin de déterminer la meilleure solution pour lui : rester à Arsenal ou éventuellement repartir en prêt. Ils vont évaluer toutes les options avec le joueur. Mais Arsenal maintient sa pleine confiance en Ethan » a détaillé Fabrizio Romano.

Il serait étonnant de voir l’Olympique de Marseille se positionner de nouveau sur Ethan Nwaneri au vu des performances du joueur en Provence lors de cette seconde partie de saison. Mais si l’OM venait à se serrer la ceinture, l’Anglais de 18 ans pourrait être une option à moindre coût pour remplacer un certain Mason Greenwood, lequel sera assurément très convoité. Le dossier reste donc à suivre de près pour les observateurs du club phocéen.
Loading