Mercato : Rennes et Lille tentent le coup Messi

Merci pour ton objectivité l'ami ca fait plaisir :) Soyons assuré qu'au retour l'UEFA va dépécher un arbitre en mission pour nous la mettre
"En attendant, abstiens toi de voter stp" Toute la tolérance d'un extrémiste synthétisé dans une petite phrase ...
L'arbitre a été bon dans beaucoup d'actions de jeu litigieuses (on a pu le constater avec les ralentis), mais vraiment très inconsistant et mauvais sur les cartons jaunes qu'il aurait dû mettre aux joueurs de Chelsea. Au moins 3 oubliés, dont un sur ce mauvais geste ! Le problème, c'est que dans l'autre sens, il ne les oubliait pas !!!
ah l'ultra gauche lol, antisémité évidemment, c'est tellement a la mode cette inversion totale des valeurs, maintenant, etre de gauche, c'est etre antisémite et fasciste, et c'est bardella la science qui te le dis, appuyé par praud le puits de savoir Toi tu pars de loin, mais on sait jamais, commence par sortir ta tete du cul de cnews, et peut etre que dans quelques semaines, tes neuronnes s'agiteront a nouveau, mais c'est pas sur. En attendant, abstiens toi de voter stp
Tu n'en sais rien ; il faut les interdire de venir en France pour plus de sécurité
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|46
|25
|14
|4
|7
|52
|33
|19
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|34
|25
|8
|10
|7
|35
|39
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|24
|25
|6
|6
|13
|30
|48
|-18
|19
|25
|4
|7
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
🇫🇷✍️ 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Saudi Arabian club Neom SC have signed Rayane Messi (18) on loan from Strasbourg. ✅