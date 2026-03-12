Rayane Messi ICONSPORT_276076_0133

Mercato : Rennes et Lille tentent le coup Messi

Mercato12 mars , 15:00
parCorentin Facy
0
Prêté à Pau lors de la première partie de saison, Rayane Messi a été envoyé par Strasbourg à Neom en Arabie saoudite au mois de février. L’ailier gauche de 18 ans suscite aussi des convoitises en Ligue 1.
Acheté par Strasbourg à Dijon en avril 2024 pour 1,5 million d’euros, Rayane Messi peine à faire son trou en Ligue 1. Prêté à Pau lors de la première partie de saison, l’ailier gauche de 18 ans a été envoyé à Neom en Arabie Saoudite en février dernier. Auteur d’un but en cinq matchs disputés en Saudi Pro League, Rayane Messi peine encore à s’imposer au plus haut niveau malgré des qualités évidentes et un potentiel qui ne fait aucun doute dans l’esprit du RC Strasbourg.
Le club alsacien est convaincu de tenir entre ses mains une future pépite et d’autres clubs de Ligue 1 partagent ce constat. A en croire les informations du site Africa Foot, deux gros clubs français sont très intéressés par l’opportunité de recruter Rayane Messi l’été prochain : le Stade Rennais ainsi que le LOSC. A ce jour, il n’existe aucune prise de contact ni aucune offre officielle transmise par le club breton ou par les Dogues. En revanche, il est clair que les deux clubs sont très intéressés par le dossier et suivent de près l’évolution de Rayane Messi au Neom SC durant cette seconde partie de saison.

Lille et Rennes suivent Rayane Messi

Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund sont également à l’affût. L’intérêt de deux mastodontes du football européen prouve que Rayane Messi est très coté chez les scouts et les recruteurs. La question est maintenant de savoir ce que le RC Strasbourg souhaitera faire de son attaquant la saison prochaine. Le club alsacien vendra-t-il Rayane Messi en cas d’offre très satisfaisante, avec la possibilité de réaliser une plus-value ? A priori, l’idée du Racing est plutôt de lui faire confiance car aucun prêt, ni celui à Pau, ni celui à Neom, ne comportait une option d’achat. Messi de son côté pourrait en revanche être tenté de rejoindre un club comme Lille ou Rennes pour grappiller un temps de jeu que Strasbourg a refusé de lui offrir jusqu’à présent.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_361650_0165
Kylian Mbappé

Le Real cartonne sans lui, Mbappé va beaucoup mieux

Marmoush Haaland ICONSPORT_283573_0033
Mercato

Le Real et le Barça ruinés, Haaland reporte son rêve

Pedro Neto ICONSPORT_361644_0296
PSG

L’UEFA doit agir, le PSG réclame une sanction exemplaire

Fil Info

12 mars , 15:59
Le Real cartonne sans lui, Mbappé va beaucoup mieux
12 mars , 15:30
Le Real et le Barça ruinés, Haaland reporte son rêve
12 mars , 14:30
L’UEFA doit agir, le PSG réclame une sanction exemplaire
12 mars , 14:00
Jonathan David à l'OL, le prix du transfert dévoilé
12 mars , 13:40
OM : Nwaneri encore prêté à Marseille cet été ?
12 mars , 13:20
Panique au PSG, il dévoile les 4 urgences du mercato
12 mars , 13:00
Il choisit Rennes, une star française fait pleurer Nantes
12 mars , 12:40
Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

Derniers commentaires

L’UEFA doit agir, le PSG réclame une sanction exemplaire

Merci pour ton objectivité l'ami ca fait plaisir :) Soyons assuré qu'au retour l'UEFA va dépécher un arbitre en mission pour nous la mettre

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

"En attendant, abstiens toi de voter stp" Toute la tolérance d'un extrémiste synthétisé dans une petite phrase ...

L’UEFA doit agir, le PSG réclame une sanction exemplaire

L'arbitre a été bon dans beaucoup d'actions de jeu litigieuses (on a pu le constater avec les ralentis), mais vraiment très inconsistant et mauvais sur les cartons jaunes qu'il aurait dû mettre aux joueurs de Chelsea. Au moins 3 oubliés, dont un sur ce mauvais geste ! Le problème, c'est que dans l'autre sens, il ne les oubliait pas !!!

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

ah l'ultra gauche lol, antisémité évidemment, c'est tellement a la mode cette inversion totale des valeurs, maintenant, etre de gauche, c'est etre antisémite et fasciste, et c'est bardella la science qui te le dis, appuyé par praud le puits de savoir Toi tu pars de loin, mais on sait jamais, commence par sortir ta tete du cul de cnews, et peut etre que dans quelques semaines, tes neuronnes s'agiteront a nouveau, mais c'est pas sur. En attendant, abstiens toi de voter stp

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

Tu n'en sais rien ; il faut les interdire de venir en France pour plus de sécurité

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading