ICONSPORT_360753_0038

« Extrêmement choqué », l’OM prend la parole

OM12 mars , 16:21
parGuillaume Conte
3
Les articles de ce jeudi dans La Provence ont fait du bruit à l'OM, où on estime que le journal local cherche surtout à nuire au club avec des sources douteuses.
L’euphorie du début de saison parait bien lointaine à Marseille, où quasiment tout a changé en quelques mois. Seul Medhi Benatia est toujours en poste mais cela pourrait ne pas durer. Le dirigeant marocain a donné sa démission, refusée par Frank McCourt, qui lui a demandé de tenir le fort jusqu’à la fin de la saison. Ensuite, c’est un départ définitif qui devrait voir le jour pour l’ancien membre du centre de formation de l’OM, qui rêvait de connaitre un autre parcours avec son club de coeur.

Benatia ciblé par La Provence

Mais ses méthodes et ses résultats n’ont pas convaincu, et depuis quelques mois, La Provence lui tire clairement dans les pattes. Les révélations se multiplient contre l’ancien défenseur, sur sa façon de vouloir tout gérer, son entourage et ses méthodes. Ce jeudi dans La Provence, les attaques ont été très nombreuses, même si cela a souvent été fait à visage couvert. Des agents aux membres du club en passant par les « habitués de la Commanderie », les agissements de Benatia ont été pointés du doigt.

Lire aussi

OM : Défaite 3-0, quand Benatia a mis De Zerbi au placardOM : Défaite 3-0, quand Benatia a mis De Zerbi au placard
OM : Greenwood et Benatia, les révélations de La ProvenceOM : Greenwood et Benatia, les révélations de La Provence
C’en était trop pour l’OM qui a décidé de prendre la parole en conférence de presse, s’agaçant devant le long dossier de plusieurs pages consacrés à son dirigeant. « L’OM tient à se dire extrêmement choqué sur un dossier consacré ce matin à Medhi Benatia. Un dossier composé d’articles à charge, d’insinuations infondées, reposant probablement sur des sources douteuses et laissant peu de place au contradictoire. Ce type de méthodes et de comportements viennent parasiter le travail du club et de ses collaborateurs dans une période sportive capitale qui présente un caractère d’urgence et qui exige un esprit de responsabilité collective et de la sérénité », a fait savoir le club phocéen. La Provence n’a toutefois pas attendu les difficultés sportives de l’OM pour tirer sur Medhi Benatia, puisque c’était déjà le cas il y a de nombreux mois, notamment quand Jean-Pierre Papin avait été poussé assez fermement vers la sortie.
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_360753_0238
OM

OM : Il souffrait depuis des mois, le terrible aveu de Nayef Aguerd

ICONSPORT_361251_0191
RCSA

Rijeka - Strasbourg : Les compos (18h45 sur Canal+ Live 3)

ICONSPORT_361361_0021
LOSC

Lille - Aston Villa : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

Endrick ICONSPORT_361382_0445
OL

OL : Endrick joue son avenir contre le Celta Vigo

Fil Info

12 mars , 18:00
OM : Il souffrait depuis des mois, le terrible aveu de Nayef Aguerd
12 mars , 17:39
Rijeka - Strasbourg : Les compos (18h45 sur Canal+ Live 3)
12 mars , 17:35
Lille - Aston Villa : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)
12 mars , 17:30
OL : Endrick joue son avenir contre le Celta Vigo
12 mars , 17:00
Dembélé lâche le PSG, son agent s’affiche avec Man City
12 mars , 16:42
Celta Vigo - OL : A quelle heure et sur quelle chaine voir le match ?
12 mars , 16:38
Celta-OL : Les attaques doivent cesser, Vigo menace
12 mars , 16:12
PSG-Chelsea : L'UEFA ouvre une procédure disciplinaire contre Pedro Neto

Derniers commentaires

OM : Il souffrait depuis des mois, le terrible aveu de Nayef Aguerd

Il a été irréprochable dans l'attitude et nous a beaucoup aidé. Prompt rétablissement à lui.

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

@ Lionel quel serait pour toi le bon president? pourquoi Bardella ne ferait pas un bon? pourquoi ceux qui ne voteraient pas comme toi seraient des conS? Crois tu avoit yoi aussi la science infuse? quelles etudes as tu faites pour etre sur de toi?

« Extrêmement choqué », l’OM prend la parole

et portant ils chient sur l oM a chaque article. regardes bien.. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais ça dure depuis un moment

« Extrêmement choqué », l’OM prend la parole

Liberté de la presse🤷 de plus, apparemment, ils n'ont pas tord.

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

C'est consternant de bêtise. Ils ne font plus de fight entre holligans?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading