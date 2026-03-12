ICONSPORT_361650_0165

Le Real cartonne sans lui, Mbappé va beaucoup mieux

Kylian Mbappé12 mars , 15:59
parGuillaume Conte
0
Un retour de Kylian Mbappé sur les terrains est désormais annoncé comme proche, que ce soit pour le Real Madrid ou pour l'équipe de France. Une bonne surprise.
Absent du match aller face à Manchester City, Kylian Mbappé s’est régalé en tribunes ce mercredi soir avec la victoire 3-0 de son équipe grâce à un triplé inattendu de Federico Valverde. Annoncé absent pour plusieurs semaines en raison d’un problème persistant au genou, l’attaquant français va beaucoup mieux selon Fabrice Hawkins. Le journaliste spécialisé l’assure, l’international tricolore retrouve ses sensations et se verrait bien enchainer de nouveau les matchs. Peut-être pas dès ce week-end avec la Liga, mais être présent dans le groupe pour le match retour contre Manchester City.
L’idée de le voir jouer avec les Bleus le match de prestige face au Brésil fait aussi son chemin, preuve que l’ancien buteur du PSG se sent prêt pour repartir de l’avant. Une pause plus longue était pourtant pressentie, mais Kylian Mbappé se sent prêt pour une reprise rapide. Le Real Madrid va toutefois le calmer, et lui faire passer des tests avant de lui donner le feu vert pour reprendre le chemin de l’entrainement puis des terrains.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_360753_0238
OM

OM : Il souffrait depuis des mois, le terrible aveu de Nayef Aguerd

ICONSPORT_361251_0191
RCSA

Rijeka - Strasbourg : Les compos (18h45 sur Canal+ Live 3)

ICONSPORT_361361_0021
LOSC

Lille - Aston Villa : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

Endrick ICONSPORT_361382_0445
OL

OL : Endrick joue son avenir contre le Celta Vigo

Fil Info

12 mars , 18:00
OM : Il souffrait depuis des mois, le terrible aveu de Nayef Aguerd
12 mars , 17:39
Rijeka - Strasbourg : Les compos (18h45 sur Canal+ Live 3)
12 mars , 17:35
Lille - Aston Villa : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)
12 mars , 17:30
OL : Endrick joue son avenir contre le Celta Vigo
12 mars , 17:00
Dembélé lâche le PSG, son agent s’affiche avec Man City
12 mars , 16:42
Celta Vigo - OL : A quelle heure et sur quelle chaine voir le match ?
12 mars , 16:38
Celta-OL : Les attaques doivent cesser, Vigo menace
12 mars , 16:21
« Extrêmement choqué », l’OM prend la parole
12 mars , 16:12
PSG-Chelsea : L'UEFA ouvre une procédure disciplinaire contre Pedro Neto

Derniers commentaires

OM : Il souffrait depuis des mois, le terrible aveu de Nayef Aguerd

Il a été irréprochable dans l'attitude et nous a beaucoup aidé. Prompt rétablissement à lui.

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

@ Lionel quel serait pour toi le bon president? pourquoi Bardella ne ferait pas un bon? pourquoi ceux qui ne voteraient pas comme toi seraient des conS? Crois tu avoit yoi aussi la science infuse? quelles etudes as tu faites pour etre sur de toi?

« Extrêmement choqué », l’OM prend la parole

et portant ils chient sur l oM a chaque article. regardes bien.. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais ça dure depuis un moment

« Extrêmement choqué », l’OM prend la parole

Liberté de la presse🤷 de plus, apparemment, ils n'ont pas tord.

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

C'est consternant de bêtise. Ils ne font plus de fight entre holligans?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading