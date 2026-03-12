Le Real cartonne sans lui, Mbappé va beaucoup mieux

Un retour de Kylian Mbappé sur les terrains est désormais annoncé comme proche, que ce soit pour le Real Madrid ou pour l'équipe de France. Une bonne surprise.

Absent du match aller face à Manchester City, Kylian Mbappé s’est régalé en tribunes ce mercredi soir avec la victoire 3-0 de son équipe grâce à un triplé inattendu de Federico Valverde. Annoncé absent pour plusieurs semaines en raison d’un problème persistant au genou, l’attaquant français va beaucoup mieux selon Fabrice Hawkins. Le journaliste spécialisé l’assure, l’international tricolore retrouve ses sensations et se verrait bien enchainer de nouveau les matchs. Peut-être pas dès ce week-end avec la Liga, mais être présent dans le groupe pour le match retour contre Manchester City.