Le Real cartonne sans lui, Mbappé va beaucoup mieux

Il a été irréprochable dans l'attitude et nous a beaucoup aidé. Prompt rétablissement à lui.
@ Lionel quel serait pour toi le bon president? pourquoi Bardella ne ferait pas un bon? pourquoi ceux qui ne voteraient pas comme toi seraient des conS? Crois tu avoit yoi aussi la science infuse? quelles etudes as tu faites pour etre sur de toi?
et portant ils chient sur l oM a chaque article. regardes bien.. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais ça dure depuis un moment
Liberté de la presse🤷 de plus, apparemment, ils n'ont pas tord.
C'est consternant de bêtise. Ils ne font plus de fight entre holligans?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|46
|25
|14
|4
|7
|52
|33
|19
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|34
|25
|8
|10
|7
|35
|39
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|24
|25
|6
|6
|13
|30
|48
|-18
|19
|25
|4
|7
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
❗️Kylian Mbappé a de bonnes sensations et pourrait figurer dans le groupe du Real Madrid pour le huitième de finale retour contre Manchester City. 🇫🇷 L’attaquant pourrait aussi avoir du temps de jeu avec l’équipe de France. Il va passer des tests prochainement à Madrid pour