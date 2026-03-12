ICONSPORT_361644_0246
Pedro Neto

PSG-Chelsea : L'UEFA ouvre une procédure disciplinaire contre Pedro Neto

Ligue des Champions12 mars , 16:12
parQuentin Mallet
1
Auteur d'un geste déplacé envers un ramasseur de balle au Parc des Princes en fin de match, Pedro Neto n'avait pas été averti par l'arbitre de la soirée. L'UEFA a décidé de régler cette affaire en ouvrant une procédure disciplinaire.
Les trois buts marqués par le Paris Saint-Germain en fin de match, portant le score à 5-2 en leur faveur face à Chelsea, ont fait chauffer les nerfs de Pedro Neto. Coupable d'avoir poussé un ramasseur de balle pour récupérer le ballon et jouer rapidement une touche, l'attaquant portugais n'avait même pas été averti par l'arbitre. Une scène qui a tellement marqué les esprits que l'UEFA a décidé de mener sa propre enquête.
De sources concordantes, l'instance européenne a annoncé l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre. Selon l'article 15 du règlement disciplinaire de l'UEFA, Pedro Neto risque un match de suspension. Si la décision est prise d'ici à mardi prochain, alors il pourrait être suspendu pour le match retour à Stamford Bridge. Un coup dur pour Chelsea et Liam Rosenior, surtout dans un tel contexte.
1
Derniers commentaires

Dembélé lâche le PSG, son agent s’affiche avec Man City

A 150 M/€ , il part et on trouve un vrai " 9 " ?

OM : Il souffrait depuis des mois, le terrible aveu de Nayef Aguerd

Il a été irréprochable dans l'attitude et nous a beaucoup aidé. Prompt rétablissement à lui.

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

@ Lionel quel serait pour toi le bon president? pourquoi Bardella ne ferait pas un bon? pourquoi ceux qui ne voteraient pas comme toi seraient des conS? Crois tu avoit yoi aussi la science infuse? quelles etudes as tu faites pour etre sur de toi?

« Extrêmement choqué », l’OM prend la parole

et portant ils chient sur l oM a chaque article. regardes bien.. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais ça dure depuis un moment

« Extrêmement choqué », l’OM prend la parole

Liberté de la presse🤷 de plus, apparemment, ils n'ont pas tord.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading