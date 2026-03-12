PSG-Chelsea : L'UEFA ouvre une procédure disciplinaire contre Pedro Neto

Auteur d'un geste déplacé envers un ramasseur de balle au Parc des Princes en fin de match, Pedro Neto n'avait pas été averti par l'arbitre de la soirée. L'UEFA a décidé de régler cette affaire en ouvrant une procédure disciplinaire.

Les trois buts marqués par le Paris Saint-Germain en fin de match, portant le score à 5-2 en leur faveur face à Chelsea, ont fait chauffer les nerfs de Pedro Neto. Coupable d'avoir poussé un ramasseur de balle pour récupérer le ballon et jouer rapidement une touche, l'attaquant portugais n'avait même pas été averti par l'arbitre. Une scène qui a tellement marqué les esprits que l'UEFA a décidé de mener sa propre enquête.

De sources concordantes, l'instance européenne a annoncé l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre. Selon l'article 15 du règlement disciplinaire de l'UEFA, Pedro Neto risque un match de suspension. Si la décision est prise d'ici à mardi prochain, alors il pourrait être suspendu pour le match retour à Stamford Bridge. Un coup dur pour Chelsea et Liam Rosenior, surtout dans un tel contexte.