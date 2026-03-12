Medhi Benatia ICONSPORT_361265_0024

OM : Défaite 3-0, quand Benatia a mis De Zerbi au placard

OM12 mars , 16:00
parCorentin Facy
A moins d’une très grosse surprise, Medhi Benatia vit actuellement ses derniers mois en tant que directeur du football de l’Olympique de Marseille. Un départ qui va laisser un énorme vide en Provence.
Omniprésent depuis son arrivée au club il y a plus de deux ans, Medhi Benatia est sur le point de quitter l’Olympique de Marseille. Démissionnaire après la gifle reçue face au Paris Saint-Germain le 8 février dernier, l’ancien capitaine du Maroc a finalement été retenu par Frank McCourt. Le propriétaire de l’OM a demandé à son directeur du football de continuer sa mission jusqu’à la fin de la saison, ce que Medhi Benatia, en charge de nommer le successeur de Roberto De Zerbi, a accepté.
L’ex-défenseur de la Juventus Turin a fait venir Habib Beye, un entraîneur qu’il connaît et avec qui les relations sont excellentes. Espérons pour les deux hommes que tout se passera bien, ce qui n’a pas toujours été le cas entre Medhi Benatia et Roberto De Zerbi, comme nous l’apprend La Provence dans son édition du jour. « Il mettait tout le temps le nez dans les affaires du coach (De Zerbi). Il trouvait que les joueurs ne s’entraînaient pas assez, qu’ils avaient trop de repos… En plus de son job de directeur sportif, Benatia voulait faire l’entraîneur, le président, le kiné et le directeur sportif » souffle un habitué de la Commanderie.

Benatia a pris la place de De Zerbi

Les révélations vont plus loin. Le 12 avril dernier lors du déplacement à Monaco (défaite de l’OM 3-0), Medhi Benatia a carrément pris le leadership en pleine causerie à la place de Roberto De Zerbi. De quoi interloquer tout le monde, des joueurs aux membres du staff. « Il a osé prendre le lead pour la causerie du match à Monaco en remettant encore la pression aux joueurs, qui en avaient déjà conscience. Le coach lui a laissé la place parce qu’il était insistant et qu’il n’a pas voulu entrer dans un rapport de force perpétuel et usant. Son intervention avant Monaco a eu des répercussions catastrophiques sur les joueurs » témoigne un autre témoin.

Un agent de joueur atomise Longoria et Benatia

Une troisième source en interne dézingue Medhi Benatia : « Il veut tout contrôler, dominer tous les débats et avoir raison. Après attention, il a aussi fait de bonnes choses. Mais son orgueil l’a perdu » résume-t-il tandis qu’un agent de joueur, qui allume Benatia et Longoria confie que « les dernières années ont été si scandaleuses dans la gestion humaine que je n’enverrais plus un seul joueur à l’OM ». Voilà un papier qui ne devrait pas manquer de provoquer quelques réactions en interne du côté de l’Olympique de Marseille et notamment dans le bureau de Medhi Benatia, boss incontesté du club depuis le départ de Pablo Longoria, poussé dehors au début du mois de février.
