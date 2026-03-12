L’UEFA doit agir, le PSG réclame une sanction exemplaire

Pedro Neto s’est rendu coupable d’un vilain geste sur un ramasseur de balle qui prenait un peu trop de temps à lui renvoyer un ballon, mercredi lors du choc PSG-Chelsea au Parc des Princes. L’UEFA pourrait se saisir du dossier.

La frustration est énorme chez les joueurs de Chelsea après la lourde défaite 5-2 au Parc des Princes. Le match fourni par les hommes de Liam Rosenior ne méritait certainement pas un tel écart au score, mais l’efficacité du PSG en seconde période a été terrible pour Wesley Fofana et ses coéquipiers. Preuve que la frustration était à son maximum dans le camp londonien, le très mauvais geste de l’international portugais Pedro Neto sur un ramasseur de balle dans le temps additionnel.

Voyant que le jeune homme mettait trop de temps à lui renvoyer un ballon pour effectuer une touche, le joueur de Chelsea l’a bousculé avec véhémence pour se faire justice lui-même, avant de s’excuser au terme de la partie. « Je tiens à présenter mes excuses au ramasseur de balles. Je lui ai déjà parlé. Nous étions en train de perdre et, dans l'émotion du match, j'ai voulu récupérer le ballon rapidement et je lui ai donné une petite poussette. Je ne suis pas comme ça d'habitude. J'ai agi sous le coup de l'émotion et je tiens à m’excuser » a précisé le Portugais. Reste que malgré ses excuses, Pedro Neto pourrait être sanctionné par l’UEFA. C’est en tout cas ce qu’exige le compte La Source Parisienne sur X.

Un dossier bientôt dans les mains de l'UEFA ?

« Les images sont tout simplement terribles pour le football et ses millions de passionnés. L’UEFA doit agir, sanctionner le joueur et faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Le football ne doit cautionner, échouer et véhiculer ce genre d’images, NON » a publié le compte spécialisé dans l’actualité du Paris Saint-Germain. Pour rappel, l'arbitre espagnol du match Alejandro Hernández n’a pas donné de carton jaune à Pedro Neto malgré ce vilain geste. Il ne reste plus qu’à patienter pour voir si la commission de discipline de l’UEFA déjugera son arbitre en se saisissant de ce dossier afin de sanctionner l’ailier virevoltant de Chelsea.