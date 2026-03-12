Pedro Neto ICONSPORT_361644_0296

L’UEFA doit agir, le PSG réclame une sanction exemplaire

PSG12 mars , 14:30
parCorentin Facy
4
Pedro Neto s’est rendu coupable d’un vilain geste sur un ramasseur de balle qui prenait un peu trop de temps à lui renvoyer un ballon, mercredi lors du choc PSG-Chelsea au Parc des Princes. L’UEFA pourrait se saisir du dossier.
La frustration est énorme chez les joueurs de Chelsea après la lourde défaite 5-2 au Parc des Princes. Le match fourni par les hommes de Liam Rosenior ne méritait certainement pas un tel écart au score, mais l’efficacité du PSG en seconde période a été terrible pour Wesley Fofana et ses coéquipiers. Preuve que la frustration était à son maximum dans le camp londonien, le très mauvais geste de l’international portugais Pedro Neto sur un ramasseur de balle dans le temps additionnel.
Voyant que le jeune homme mettait trop de temps à lui renvoyer un ballon pour effectuer une touche, le joueur de Chelsea l’a bousculé avec véhémence pour se faire justice lui-même, avant de s’excuser au terme de la partie. « Je tiens à présenter mes excuses au ramasseur de balles. Je lui ai déjà parlé. Nous étions en train de perdre et, dans l'émotion du match, j'ai voulu récupérer le ballon rapidement et je lui ai donné une petite poussette. Je ne suis pas comme ça d'habitude. J'ai agi sous le coup de l'émotion et je tiens à m’excuser » a précisé le Portugais. Reste que malgré ses excuses, Pedro Neto pourrait être sanctionné par l’UEFA. C’est en tout cas ce qu’exige le compte La Source Parisienne sur X.

Un dossier bientôt dans les mains de l'UEFA ?

« Les images sont tout simplement terribles pour le football et ses millions de passionnés. L’UEFA doit agir, sanctionner le joueur et faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Le football ne doit cautionner, échouer et véhiculer ce genre d’images, NON » a publié le compte spécialisé dans l’actualité du Paris Saint-Germain. Pour rappel, l'arbitre espagnol du match Alejandro Hernández n’a pas donné de carton jaune à Pedro Neto malgré ce vilain geste. Il ne reste plus qu’à patienter pour voir si la commission de discipline de l’UEFA déjugera son arbitre en se saisissant de ce dossier afin de sanctionner l’ailier virevoltant de Chelsea.
4
Articles Recommandés
ICONSPORT_361650_0165
Kylian Mbappé

Le Real cartonne sans lui, Mbappé va beaucoup mieux

Marmoush Haaland ICONSPORT_283573_0033
Mercato

Le Real et le Barça ruinés, Haaland reporte son rêve

Rayane Messi ICONSPORT_276076_0133
Mercato

Mercato : Rennes et Lille tentent le coup Messi

Fil Info

12 mars , 15:59
Le Real cartonne sans lui, Mbappé va beaucoup mieux
12 mars , 15:30
Le Real et le Barça ruinés, Haaland reporte son rêve
12 mars , 15:00
Mercato : Rennes et Lille tentent le coup Messi
12 mars , 14:00
Jonathan David à l'OL, le prix du transfert dévoilé
12 mars , 13:40
OM : Nwaneri encore prêté à Marseille cet été ?
12 mars , 13:20
Panique au PSG, il dévoile les 4 urgences du mercato
12 mars , 13:00
Il choisit Rennes, une star française fait pleurer Nantes
12 mars , 12:40
Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

Derniers commentaires

L’UEFA doit agir, le PSG réclame une sanction exemplaire

Merci pour ton objectivité l'ami ca fait plaisir :) Soyons assuré qu'au retour l'UEFA va dépécher un arbitre en mission pour nous la mettre

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

"En attendant, abstiens toi de voter stp" Toute la tolérance d'un extrémiste synthétisé dans une petite phrase ...

L’UEFA doit agir, le PSG réclame une sanction exemplaire

L'arbitre a été bon dans beaucoup d'actions de jeu litigieuses (on a pu le constater avec les ralentis), mais vraiment très inconsistant et mauvais sur les cartons jaunes qu'il aurait dû mettre aux joueurs de Chelsea. Au moins 3 oubliés, dont un sur ce mauvais geste ! Le problème, c'est que dans l'autre sens, il ne les oubliait pas !!!

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

ah l'ultra gauche lol, antisémité évidemment, c'est tellement a la mode cette inversion totale des valeurs, maintenant, etre de gauche, c'est etre antisémite et fasciste, et c'est bardella la science qui te le dis, appuyé par praud le puits de savoir Toi tu pars de loin, mais on sait jamais, commence par sortir ta tete du cul de cnews, et peut etre que dans quelques semaines, tes neuronnes s'agiteront a nouveau, mais c'est pas sur. En attendant, abstiens toi de voter stp

Des dizaines de Lyonnais lâchement agressés à Vigo

Tu n'en sais rien ; il faut les interdire de venir en France pour plus de sécurité

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading