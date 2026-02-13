Haaland au Real Madrid pour 175 ME, c’est oui à une condition

Le Real Madrid rêve de frapper un très grand coup l'été prochain pour retrouver sa gloire. Le nom d'Erling Haaland est désormais cité pour venir épauler Kylian Mbappé en attaque.

A 25 ans, Erling Haaland est une machine à buts qui fait rêver au mercato , même si son transfert semble totalement impossible. L’attaquant norvégien se plait à Manchester City, un club qu’il apprécie depuis qu’il est petit, et il a prolongé, il y a un an exactement, jusqu’en 2034 chez les Sky Blues. De quoi l’éloigner des tentations, même s’il ne faut jamais rien écarter dans le football. C’est pourquoi sa représentante Rafaela Pimenta a fait ajouter une clause libératoire à 175 ME dans son contrat.

Un montant énorme et que seuls quelques clubs au monde peuvent allonger. Et si le Real Madrid, qui vit une saison compliquée avec un changement d’entraineur et déjà plusieurs défaites cuisantes, décidait de mettre le paquet pour faire venir le cyborg ? C’est un scénario tout à fait envisagé par El Nacional, qui rapporte que Haaland pourrait être tenté par une arrivée à la Casa Blanca.

Il y a toutefois une condition à cela, le Norvégien souhaiterait avoir son mot à dire sur le nom du futur entraineur des Merengue. Le buteur apprécierait de voir Jurgen Klopp s’asseoir sur le banc de touche de Santiago Bernabeu, même si le technicien allemand a pour le moment refusé toutes les propositions de nouveau poste depuis son départ de Liverpool.

Le Real Madrid rêve en tout cas d’avoir Jurgen Klopp comme entraineur et Erling Haaland comme attaquant, même si la cohabitation avec Kylian Mbappé pourrait être sulfureuse. Si le Français peut jouer sur l’aile gauche, le Norvégien est un pur avant-centre qui ne peut évoluer qu’en numéro 9. Un casse-tête de riche pour le futur entraineur du Real Madrid, même si pour le moment, cela reste un scénario hypothétique.