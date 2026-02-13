ICONSPORT_286561_0160

Haaland au Real Madrid pour 175 ME, c’est oui à une condition

Mercato13 févr. , 9:20
parGuillaume Conte
1
Le Real Madrid rêve de frapper un très grand coup l'été prochain pour retrouver sa gloire. Le nom d'Erling Haaland est désormais cité pour venir épauler Kylian Mbappé en attaque.
A 25 ans, Erling Haaland est une machine à buts qui fait rêver au mercato, même si son transfert semble totalement impossible. L’attaquant norvégien se plait à Manchester City, un club qu’il apprécie depuis qu’il est petit, et il a prolongé, il y a un an exactement, jusqu’en 2034 chez les Sky Blues. De quoi l’éloigner des tentations, même s’il ne faut jamais rien écarter dans le football. C’est pourquoi sa représentante Rafaela Pimenta a fait ajouter une clause libératoire à 175 ME dans son contrat.
Un montant énorme et que seuls quelques clubs au monde peuvent allonger. Et si le Real Madrid, qui vit une saison compliquée avec un changement d’entraineur et déjà plusieurs défaites cuisantes, décidait de mettre le paquet pour faire venir le cyborg ? C’est un scénario tout à fait envisagé par El Nacional, qui rapporte que Haaland pourrait être tenté par une arrivée à la Casa Blanca.
Il y a toutefois une condition à cela, le Norvégien souhaiterait avoir son mot à dire sur le nom du futur entraineur des Merengue. Le buteur apprécierait de voir Jurgen Klopp s’asseoir sur le banc de touche de Santiago Bernabeu, même si le technicien allemand a pour le moment refusé toutes les propositions de nouveau poste depuis son départ de Liverpool.
Le Real Madrid rêve en tout cas d’avoir Jurgen Klopp comme entraineur et Erling Haaland comme attaquant, même si la cohabitation avec Kylian Mbappé pourrait être sulfureuse. Si le Français peut jouer sur l’aile gauche, le Norvégien est un pur avant-centre qui ne peut évoluer qu’en numéro 9. Un casse-tête de riche pour le futur entraineur du Real Madrid, même si pour le moment, cela reste un scénario hypothétique.

Lire aussi

Endrick, Bellingham, les folles demande de Klopp pour entraîner le RealEndrick, Bellingham, les folles demande de Klopp pour entraîner le Real
PSG : Luis Enrique veut « le meilleur attaquant du Real Madrid »PSG : Luis Enrique veut « le meilleur attaquant du Real Madrid »
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_283306_0309
TFC

Après Jacquet, Liverpool continue de piller la Ligue 1

ICONSPORT_294000_0170
OL

Coup de gueule européen à l'OL !

ICONSPORT_280552_0027
OM

OM : Benatia a choisi Beye, Longoria en plein doute !

Fil Info

13 févr. , 10:20
Après Jacquet, Liverpool continue de piller la Ligue 1
13 févr. , 10:00
Coup de gueule européen à l'OL !
13 févr. , 9:40
OM : Benatia a choisi Beye, Longoria en plein doute !
13 févr. , 9:00
L'UEFA lâche 144 millions d'euros au PSG
13 févr. , 8:40
L'OL a un atout en béton pour garder Morton
13 févr. , 8:20
Le PSG encore attaqué par Mbappé
13 févr. , 8:00
Habib Beye à l'OM, scandaleuses révélations !
13 févr. , 7:30
TV : OL - Nice, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Derniers commentaires

OM : Benatia a choisi Beye, Longoria en plein doute !

Bon bah si ça se conclue fini pour moi les matchs de l'OM je ne regarde même plus

Habib Beye à l'OM, scandaleuses révélations !

Les bas du front a Rennes ne se sont pas douter a un seul moment qu'Habib Beye Marseillais dans la chair pourrais être cité comme futur remplaçant du côté de la Canebière ?

L'OL a un atout en béton pour garder Morton

Évidemment qu'il ne partira pas à 20 millions. Il y a même pas débat. En tous les cas, cette promotion 2025/2026 fleure bon le jackpot. Entre Morton, Kluivert, Sulc, Moreira, les anciens comme Fofana, Niakhate, les prospects prometteurs (Merah, Hamdani, Himbert), on est très loin de l'actif joueurs du début de saison. C'est inespéré, presque miraculeux, mais tellement nécessaire pour remplir l'objectif des 3 saisons (annoncé par notre présidente) pour redresser le club. Une qualif en LDC et aller le plus loin possible en EL nous aiderait encore davantage pour réduire le deficit l'année prochaine. Car il ne faut pas se leurrer: c'est l'objectif principal, pas bâtir une équipe de cadors. Le challenge va être à plusieurs niveaux. Continuer à se qualifier pour l'Europe, garder une équipe compétitive à tous les niveaux en investissant malin, en baissant encore la masse salariale, chaque année, et donc sortir progressivement de la panade financière dans laquelle le club a été plongé depuis des années.

Haaland au Real Madrid pour 175 ME, c’est oui à une condition

Une attaque Mbappé - Haaland - Endrick sous Klopp la planète foot aimerrais bien voir ce que ca peut donner avec un milieu Valverde Tchouaméni Nico Paz un axe Huijsen - Militao ca peut faire de gros dégats

Coup de gueule européen à l'OL !

On va supposer qu'ils ont fait une étude de marché sinon c'est certain que c'est à quitte ou double !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading