L'OL a un atout en béton pour garder Morton

OL13 févr. , 8:40
parGuillaume Conte
L'intérêt en provenance de Premier League pour Tyler Morton commence à être sérieux. Trois clubs sont au contact, mais l'OL n'a pas dit son dernier mot.
Ce n’est pas forcément le joueur désigné pour quitter l’Olympique Lyonnais l’été prochain, mais il sera difficile de retenir Tyler Morton en fin de saison. Recruté par la petite porte en provenance de Liverpool, le milieu de terrain brille par son activité et son jeu de passe, au point d’en faire une pierre angulaire du système de Paulo Fonseca.
Le fait qu’il soit encore très jeune et avec une grosse marge de progression le rend malheureusement aussi très désirable sur le marché des transferts. Le média Football Insider confirme ainsi que trois clubs de Premier League sont sur les rangs. Newcastle en premier lieu ainsi que Crystal Palace et West Ham.

Morton à l'OL, c'est jusqu'en 2030

« Quand un joueur part à l’étranger et se fait un nom, les clubs de Premier League vont toujours le surveiller de près. Il est parti à Lyon et joue bien. Cela ne veut pas dire qu’il est prêt pour jouer chaque week-end en Premier League, mais cela signifie qu’il peut l’être. Et on sait que les clubs anglais adorent les joueurs qui marchent en Ligue 1 », a glissé Mick Brown, correspondant pour Football Insider et ancien responsable du scouting à Manchester United.
Selon les médias anglais, la principale chance de l’OL de voir Morton rester, est la durée de son contrat. L’Anglais est lié avec Lyon jusqu’en 2030, et Michele Kang peut très bien décider qu’elle ne souhaite pas le vendre, et attendre une année de plus. Sa valeur ne devrait pas baisser, et en cas de qualification en Ligue des Champions, elle pourrait même encore augmenter.
Actuellement, Tyler Morton est estimé à 20 ME. Mais en cas de vente à ce niveau, l’OL ne ferait pas une si bonne affaire. Le prix d’achat peut monter à 15 ME avec les bonus, et Lyon laissera aussi 20 % de la plus-value à Liverpool. Autant dire que les dirigeants rhodaniens ne vont pas se précipiter et espèrent même convaincre l’Anglais de rester encore une saison de plus. Même si l’appel de la Premier League pourrait faire tourner les têtes.

