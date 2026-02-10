ICONSPORT_268636_0402

Endrick, Bellingham, les folles demande de Klopp pour entraîner le Real

Liga10 févr. , 14:30
parCorentin Facy

Xabi Alonso limogé, le Real Madrid rêve maintenant d’un entraîneur de gros calibre pour prendre la succession de l’intérimaire Alvaro Arbeloa en fin de saison. Le nom de Jürgen Klopp revient avec insistance en Espagne.
Insatisfait des résultats et de la gestion de l’effectif, le Real Madrid a mis fin à sa collaboration avec Xabi Alonso il y a quelques semaines. Le courant ne passait pas entre l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen et plusieurs cadres du vestiaire dont Jude Bellingham, Federico Valverde, Rodrygo ou encore Vinicius. Alvaro Arbeloa a été nommé pour assurer l’intérim jusqu’à la fin de la saison et pour l’heure, les résultats sont encourageants (sept victoires de suite en Liga) malgré un jeu toujours plat et ennuyant.
Le Real Madrid rêve de frapper un très gros coup en fin de saison avec un entraîneur de premier plan. Les regards se portent logiquement sur Jürgen Klopp, libre depuis son départ de Liverpool il y a quasiment deux ans. Des discussions existent entre le manager allemand et l’état-major du Real Madrid, mais le conseiller de Red Bull ne rejoindra la capitale espagnole que s’il a l’assurance d’avoir les pleins pouvoirs. Il a également des exigences fortes sur le prochain mercato selon les informations de Topskills Sports. En premier lieu, Jürgen Klopp exige le retour d’Endrick au Real Madrid.

Klopp compte sur Endrick au Real

L’Allemand n’a pas compris pourquoi le Brésilien n’avait pas eu sa chance dans la capitale espagnole et a été impressionné par ses performances à l’OL. Une exigence qui ne sera pas difficile à combler pour le Real puisque l’attaquant de 19 ans n’est que prêté à Lyon et son agent a confirmé que l’international brésilien reviendrait à la Casa Blanca pour la saison 2026-2027. Les autres demandes de Jürgen Klopp seront peut-être plus difficiles à accepter pour Florentino Pérez puisque l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund et de Liverpool souhaite se débarrasser de deux milieux de terrain de l’effectif et non des moindres : Jude Bellingham et Eduardo Camavinga.

L'avenir de Bellingham menacé

Les deux hommes n’entrent pas la philosophie de l’Allemand et devront trouver une porte de sortie. Si le départ de Camavinga peut s’envisager, le Real Madrid aura sans doute plus de mal à se séparer de la star planétaire que Bellingham est devenu dans la capitale espagnole. Le salaire de l’Anglais est énorme et rien ne dit qu’il acceptera de partir après trois ans au Real Madrid. En se mettant à la table des négociations avec un entraîneur exigeant et réputé tel que Jürgen Klopp, Florentino Pérez savait à quoi s’attendre. Reste maintenant à voir si les deux hommes trouveront des compromis sur tous les sujets pour aboutir à un accord.


