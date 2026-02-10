Endrick, Bellingham, les folles demande de Klopp pour entraîner le Real

Xabi Alonso limogé, le Real Madrid rêve maintenant d’un entraîneur de gros calibre pour prendre la succession de l’intérimaire Alvaro Arbeloa en fin de saison. Le nom de Jürgen Klopp revient avec insistance en Espagne.

Le Real Madrid rêve de frapper un très gros coup en fin de saison avec un entraîneur de premier plan. Les regards se portent logiquement sur Jürgen Klopp, libre depuis son départ de Liverpool il y a quasiment deux ans. Des discussions existent entre le manager allemand et l’état-major du Real Madrid, mais le conseiller de Red Bull ne rejoindra la capitale espagnole que s’il a l’assurance d’avoir les pleins pouvoirs. Il a également des exigences fortes sur le prochain mercato selon les informations de Topskills Sports. En premier lieu, Jürgen Klopp exige le retour d’Endrick au Real Madrid.

Klopp compte sur Endrick au Real

L’Allemand n’a pas compris pourquoi le Brésilien n’avait pas eu sa chance dans la capitale espagnole et a été impressionné par ses performances à l’OL. Une exigence qui ne sera pas difficile à combler pour le Real puisque l’attaquant de 19 ans n’est que prêté à Lyon et son agent a confirmé que l’international brésilien reviendrait à la Casa Blanca pour la saison 2026-2027. Les autres demandes de Jürgen Klopp seront peut-être plus difficiles à accepter pour Florentino Pérez puisque l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund et de Liverpool souhaite se débarrasser de deux milieux de terrain de l’effectif et non des moindres : Jude Bellingham et Eduardo Camavinga.

L'avenir de Bellingham menacé