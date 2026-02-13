Après Jacquet, Liverpool continue de piller la Ligue 1

Auteur d’une saison plus que compliquée en Premier League, Liverpool anticipe son futur mercato estival. Après l’achat de Jérémy Jacquet, les Reds se penchent sur un autre défenseur de Ligue 1, Charlie Cresswell. Mais le club du bord de la Mersey n’est pas le seul concernant le dossier.

Liverpool se remet doucement la tête à l’endroit en ce début d’année 2026. Les Reds se sont imposés 1-0 sur la pelouse de Sunderland ce mercredi en Premier League. Un succès qui permet aux joueurs d’Arne Slot de se replacer dans la course au top 4. Mais défensivement, l'entraîneur néerlandais a perdu un nouvel élément sur blessure. Un événement mettant en exergue le manque de profondeur dans le secteur. Pour pallier cela, Liverpool a dépensé 70 millions d’euros sur le mercato hivernal pour s’attacher les services de Jérémy Jacquet. Le joueur du Stade Rennais va cependant finir sa saison en Bretagne avant de traverser la Manche.

Charlie Cresswell courtisé par Liverpool, mais pas que…

Mais le club du bord de la Mersey ne s’arrête pas là. Selon Boom Sports, c’est désormais Charlie Cresswell qui est dans le viseur de la formation de Premier League. Le champion d’Europe espoirs avec l’Angleterre est, depuis quelques saisons, le patron de la défense de Toulouse. Sa cote grimpe depuis la saison dernière et Liverpool serait prêt à faire une offre de 30 millions d’euros pour l’Anglais de 23 ans, toujours selon la presse britannique.

Arrivé en juillet 2024 en provenance de Leeds, Charlie Cresswell est également suivi par Tottenham et Chelsea. Courtisé l’été dernier par certaines formations anglaises le défenseur central est resté. Toulouse a su faire le dos rond pour le conserver une saison supplémentaire. En contrat jusqu’en 2028, Charlie Cresswell pourrait devenir l’été prochain la plus grosse vente de l’histoire du TFC. Ce record est détenu par Jaydee Canvot. Le Français de 19 ans a été vendu à Crystal Palace l’été dernier pour 27 millions d’euros.