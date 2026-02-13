ICONSPORT_283585_0022

Le PSG encore attaqué par Mbappé

PSG13 févr. , 8:20
parGuillaume Conte
2
Il y a un joueur du PSG que Kylian Mbappé rêve de faire signer au Real Madrid. Il s'agit de son ami Achraf Hakimi, véritable taulier du club parisien.
Maillon fort du PSG et acteur décisif du titre européen acquis la saison dernière, Achraf Hakimi avait au cours de cette saison magique prolongé son contrat dans la capitale. Désormais sous contrat jusqu’en juin 2029, il ne fait pas partie des joueurs contactés par la direction pour signer un nouveau bail au Paris SG. Il faut dire que le Marocain est choyé comme personne, puisqu’il est le seul joueur à ne pas avoir de concurrent attitré à son poste, malgré sa blessure à l’automne et sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations.

Mbappé rêve de Hakimi au Real Madrid

Mais à 27 ans, avec encore une très belle carrière devant lui, le latéral droit a encore un rêve inachevé. Celui de s’imposer dans son club formateur, dans le club de sa ville, le Real Madrid. Et même si aller chercher un titulaire du PSG est quasiment mission impossible, comme la Maison Blanche a pu le constater avec Vitinha, Florentino Pérez compte bien tenter sa chance avec des arguments de poids selon les informations de Futbol Premium.
En effet, le meilleur ami de Achraf Hakimi n’est autre que Kylian Mbappé, qui lui fait savoir régulièrement à quel point il pourrait de nouveau jouer ensemble sous le maillot merengue. Surtout, le Real Madrid n’a pas non plus de taulier à droite, Dani Carvajal étant sur la fin et Trent Alexander-Arnold n’ayant pas saisi sa chance.
Un besoin pour Florentino Pérez, et l’occasion aussi d’essayer de séduire le joueur marocain avec un gros contrat et un retour à Madrid. Car la seule option du Real sera bien d’essayer de jouer sur la corde sensible avec Hakimi, puisque le PSG ne sera pas vendeur, même en cas d’offre à plus de 80 millions d’euros. Ce ne devrait donc pas être sur le plan financier que la Casa Blanca possède une fenêtre de tir.
En attendant, le Lion de l’Atlas est concentré sur son retour au plus haut niveau, un peu difficile avec sa blessure puis la CAN qui a été tout de suite enchainée. Avec seulement 16 matchs disputés cette saison, et une suspension purgée contre l'OM, Hakimi est pour le moment encore loin de sa meilleure forme, mais Luis Enrique et le PSG comptent sur lui pour les prochaines semaines, avec les matchs décisifs qui arrivent.
A. Hakimi Mouh

A. Hakimi Mouh

MoroccoMaroc Âge 27 Défenseur

Champions League

2025/2026
Matchs5
Buts0
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs10
Buts2
Passes décisives0
Jaune2
Rouge1
Jaune Rouge0
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_283306_0309
TFC

Après Jacquet, Liverpool continue de piller la Ligue 1

ICONSPORT_294000_0170
OL

Coup de gueule européen à l'OL !

ICONSPORT_280552_0027
OM

OM : Benatia a choisi Beye, Longoria en plein doute !

ICONSPORT_286561_0160
Mercato

Haaland au Real Madrid pour 175 ME, c’est oui à une condition

Fil Info

13 févr. , 10:20
Après Jacquet, Liverpool continue de piller la Ligue 1
13 févr. , 10:00
Coup de gueule européen à l'OL !
13 févr. , 9:40
OM : Benatia a choisi Beye, Longoria en plein doute !
13 févr. , 9:20
Haaland au Real Madrid pour 175 ME, c’est oui à une condition
13 févr. , 9:00
L'UEFA lâche 144 millions d'euros au PSG
13 févr. , 8:40
L'OL a un atout en béton pour garder Morton
13 févr. , 8:00
Habib Beye à l'OM, scandaleuses révélations !
13 févr. , 7:30
TV : OL - Nice, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Derniers commentaires

OM : Benatia a choisi Beye, Longoria en plein doute !

Bon bah si ça se conclue fini pour moi les matchs de l'OM je ne regarde même plus

Habib Beye à l'OM, scandaleuses révélations !

Les bas du front a Rennes ne se sont pas douter a un seul moment qu'Habib Beye Marseillais dans la chair pourrais être cité comme futur remplaçant du côté de la Canebière ?

L'OL a un atout en béton pour garder Morton

Évidemment qu'il ne partira pas à 20 millions. Il y a même pas débat. En tous les cas, cette promotion 2025/2026 fleure bon le jackpot. Entre Morton, Kluivert, Sulc, Moreira, les anciens comme Fofana, Niakhate, les prospects prometteurs (Merah, Hamdani, Himbert), on est très loin de l'actif joueurs du début de saison. C'est inespéré, presque miraculeux, mais tellement nécessaire pour remplir l'objectif des 3 saisons (annoncé par notre présidente) pour redresser le club. Une qualif en LDC et aller le plus loin possible en EL nous aiderait encore davantage pour réduire le deficit l'année prochaine. Car il ne faut pas se leurrer: c'est l'objectif principal, pas bâtir une équipe de cadors. Le challenge va être à plusieurs niveaux. Continuer à se qualifier pour l'Europe, garder une équipe compétitive à tous les niveaux en investissant malin, en baissant encore la masse salariale, chaque année, et donc sortir progressivement de la panade financière dans laquelle le club a été plongé depuis des années.

Haaland au Real Madrid pour 175 ME, c’est oui à une condition

Une attaque Mbappé - Haaland - Endrick sous Klopp la planète foot aimerrais bien voir ce que ca peut donner avec un milieu Valverde Tchouaméni Nico Paz un axe Huijsen - Militao ca peut faire de gros dégats

Coup de gueule européen à l'OL !

On va supposer qu'ils ont fait une étude de marché sinon c'est certain que c'est à quitte ou double !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading