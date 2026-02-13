Le PSG encore attaqué par Mbappé

Il y a un joueur du PSG que Kylian Mbappé rêve de faire signer au Real Madrid. Il s'agit de son ami Achraf Hakimi, véritable taulier du club parisien.

Maillon fort du PSG et acteur décisif du titre européen acquis la saison dernière, Achraf Hakimi avait au cours de cette saison magique prolongé son contrat dans la capitale. Désormais sous contrat jusqu’en juin 2029, il ne fait pas partie des joueurs contactés par la direction pour signer un nouveau bail au Paris SG. Il faut dire que le Marocain est choyé comme personne, puisqu’il est le seul joueur à ne pas avoir de concurrent attitré à son poste, malgré sa blessure à l’automne et sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations.

Mbappé rêve de Hakimi au Real Madrid

Mais à 27 ans, avec encore une très belle carrière devant lui, le latéral droit a encore un rêve inachevé. Celui de s’imposer dans son club formateur, dans le club de sa ville, le Real Madrid. Et même si aller chercher un titulaire du PSG est quasiment mission impossible, comme la Maison Blanche a pu le constater avec Vitinha, Florentino Pérez compte bien tenter sa chance avec des arguments de poids selon les informations de Futbol Premium.

En effet, le meilleur ami de Achraf Hakimi n’est autre que Kylian Mbappé, qui lui fait savoir régulièrement à quel point il pourrait de nouveau jouer ensemble sous le maillot merengue. Surtout, le Real Madrid n’a pas non plus de taulier à droite, Dani Carvajal étant sur la fin et Trent Alexander-Arnold n’ayant pas saisi sa chance.

Un besoin pour Florentino Pérez, et l’occasion aussi d’essayer de séduire le joueur marocain avec un gros contrat et un retour à Madrid. Car la seule option du Real sera bien d’essayer de jouer sur la corde sensible avec Hakimi, puisque le PSG ne sera pas vendeur, même en cas d’offre à plus de 80 millions d’euros. Ce ne devrait donc pas être sur le plan financier que la Casa Blanca possède une fenêtre de tir.

En attendant, le Lion de l’Atlas est concentré sur son retour au plus haut niveau, un peu difficile avec sa blessure puis la CAN qui a été tout de suite enchainée. Avec seulement 16 matchs disputés cette saison, et une suspension purgée contre l'OM, Hakimi est pour le moment encore loin de sa meilleure forme, mais Luis Enrique et le PSG comptent sur lui pour les prochaines semaines, avec les matchs décisifs qui arrivent.