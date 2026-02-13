OM : Benatia a choisi Beye, Longoria en plein doute !

L'OM cherche à faire venir Habib Beye. Un choix fort de la part de Medhi Benatia, mais qui interroge Pablo Longoria étant donné l'avenir incertain du directeur sportif marocain.

L’Olympique de Marseille n’a toujours pas trouvé son nouvel entraineur, 48 heures après le départ de Roberto De Zerbi. Un homme est pour le moment le grand favori, il s’agit d’Habib Beye. Medhi Benatia pousse très fort en interne pour que le Franco-Sénégalais prenne les commandes du club olympien pour la fin de la saison, et plus si affinités. Selon L’Equipe, un rendez-vous était même prévu ce jeudi sur Paris afin de dessiner les contours de la future collaboration. Mais l’ancien entraineur de Rennes va avoir du mal à se défaire totalement de son contrat avec le club breton, avec qui le divorce se passe mal.

Habib Beye, Medhi Benatia est sûr de son coup

L’OM a encore quelques jours devant lui, car il est acquis que Pancho Abardonado sera sur le banc ce week-end pour le match face à Strasbourg au Vélodrome, sous les yeux de Frank McCourt.

Medhi Benatia est en tout cas persuadé qu’Habib Beye est l’homme de la situation, malgré sa première expérience très mitigée à Rennes, notamment dans la gestion du vestiaire plus que dans les résultats. Un choix qui laisse Pablo Longoria perplexe, car le président espagnol sait qu’il y un danger sous-jacent.

En effet, le directeur sportif de l’OM a récemment proposé sa démission, avant de laisser entendre qu’il pourrait quitter le club en fin de saison si la situation ne s’améliorait pas. « De quoi interroger le président Pablo Longoria sur l'opportunité de laisser choisir le futur coach par quelqu'un sur le départ », confirme L’Equipe, pour qui le danger est de voir Habib Beye rester sur la durée, sans l’homme qui l’a fait venir à ses côtés la saison prochaine en cas de départ de Benatia.

Mais pour l’heure, malgré des contacts avec d’autres techniciens, c’est bien l’option de l’ancien coach du Red Star et consultant de Canal+ qui est privilégiée. Les discussions entre ce dernier et le Stade Rennais auront certainement leur importance dans les prochains jours, afin de savoir si tout est en ordre pour le nommer à la tête de l’OM.