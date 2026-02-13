ICONSPORT_280552_0027

OM : Benatia a choisi Beye, Longoria en plein doute !

OM13 févr. , 9:40
parGuillaume Conte
9
L'OM cherche à faire venir Habib Beye. Un choix fort de la part de Medhi Benatia, mais qui interroge Pablo Longoria étant donné l'avenir incertain du directeur sportif marocain.
L’Olympique de Marseille n’a toujours pas trouvé son nouvel entraineur, 48 heures après le départ de Roberto De Zerbi. Un homme est pour le moment le grand favori, il s’agit d’Habib Beye. Medhi Benatia pousse très fort en interne pour que le Franco-Sénégalais prenne les commandes du club olympien pour la fin de la saison, et plus si affinités. Selon L’Equipe, un rendez-vous était même prévu ce jeudi sur Paris afin de dessiner les contours de la future collaboration. Mais l’ancien entraineur de Rennes va avoir du mal à se défaire totalement de son contrat avec le club breton, avec qui le divorce se passe mal.

Habib Beye, Medhi Benatia est sûr de son coup

L’OM a encore quelques jours devant lui, car il est acquis que Pancho Abardonado sera sur le banc ce week-end pour le match face à Strasbourg au Vélodrome, sous les yeux de Frank McCourt.
Medhi Benatia est en tout cas persuadé qu’Habib Beye est l’homme de la situation, malgré sa première expérience très mitigée à Rennes, notamment dans la gestion du vestiaire plus que dans les résultats. Un choix qui laisse Pablo Longoria perplexe, car le président espagnol sait qu’il y un danger sous-jacent.
En effet, le directeur sportif de l’OM a récemment proposé sa démission, avant de laisser entendre qu’il pourrait quitter le club en fin de saison si la situation ne s’améliorait pas. « De quoi interroger le président Pablo Longoria sur l'opportunité de laisser choisir le futur coach par quelqu'un sur le départ », confirme L’Equipe, pour qui le danger est de voir Habib Beye rester sur la durée, sans l’homme qui l’a fait venir à ses côtés la saison prochaine en cas de départ de Benatia.
Mais pour l’heure, malgré des contacts avec d’autres techniciens, c’est bien l’option de l’ancien coach du Red Star et consultant de Canal+ qui est privilégiée. Les discussions entre ce dernier et le Stade Rennais auront certainement leur importance dans les prochains jours, afin de savoir si tout est en ordre pour le nommer à la tête de l’OM.

9
Derniers commentaires

OM : Benatia a choisi Beye, Longoria en plein doute !

Bon bah si ça se conclue fini pour moi les matchs de l'OM je ne regarde même plus

Habib Beye à l'OM, scandaleuses révélations !

Les bas du front a Rennes ne se sont pas douter a un seul moment qu'Habib Beye Marseillais dans la chair pourrais être cité comme futur remplaçant du côté de la Canebière ?

L'OL a un atout en béton pour garder Morton

Évidemment qu'il ne partira pas à 20 millions. Il y a même pas débat. En tous les cas, cette promotion 2025/2026 fleure bon le jackpot. Entre Morton, Kluivert, Sulc, Moreira, les anciens comme Fofana, Niakhate, les prospects prometteurs (Merah, Hamdani, Himbert), on est très loin de l'actif joueurs du début de saison. C'est inespéré, presque miraculeux, mais tellement nécessaire pour remplir l'objectif des 3 saisons (annoncé par notre présidente) pour redresser le club. Une qualif en LDC et aller le plus loin possible en EL nous aiderait encore davantage pour réduire le deficit l'année prochaine. Car il ne faut pas se leurrer: c'est l'objectif principal, pas bâtir une équipe de cadors. Le challenge va être à plusieurs niveaux. Continuer à se qualifier pour l'Europe, garder une équipe compétitive à tous les niveaux en investissant malin, en baissant encore la masse salariale, chaque année, et donc sortir progressivement de la panade financière dans laquelle le club a été plongé depuis des années.

Haaland au Real Madrid pour 175 ME, c’est oui à une condition

Une attaque Mbappé - Haaland - Endrick sous Klopp la planète foot aimerrais bien voir ce que ca peut donner avec un milieu Valverde Tchouaméni Nico Paz un axe Huijsen - Militao ca peut faire de gros dégats

Coup de gueule européen à l'OL !

On va supposer qu'ils ont fait une étude de marché sinon c'est certain que c'est à quitte ou double !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

