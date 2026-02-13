ICONSPORT_261503_0038

L'UEFA lâche 144 millions d'euros au PSG

PSG13 févr. , 9:00
parGuillaume Conte
0
Autrefois épinglé pour sa gestion dispendieuse, le PSG est désormais l'élève modèle de l'UEFA. La récompense sportive et financière est au rendez-vous.
Il y a quelques années, quand l’UEFA faisait ses comptes, le PSG passait souvent un très mauvais quart d’heure. En 2014 puis en 2022, Paris a été accusé d’enfreindre les règles du fair-play financier, avec des sanctions sportives et financières à la clé. Désormais, le PSG est un élève modèle, et il en est récompensé. Le 50e congrès annuel de l’UEFA a rendu son verdict sur les comptes de la saison 2024-2025 et le club français est le mieux rémunéré de toute l’Europe pour ses performances en Ligue des Champions.

Le PSG gagne plus que jamais en Ligue des Champions

En raison de ses bons résultats, le PSG a en effet récupéré 144 millions d’euros, soit plus que tout autre club. Le deuxième est le finaliste l’Inter Milan, qui a empoché 136 millions d’euros. Pour aller chercher le premier club français derrière Paris, il faut suivre le LOSC, qui a tout de même récupéré 78 ME sur cette saison européenne, soit bien plus que Monaco et ses 59 ME ou que Brest et ses 51 ME.
Nouvel homme fort de l’UEFA et président de l’association européenne des clubs, Nasser Al-Khelaïfi doit apprécier ce premier bilan de l’histoire de la nouvelle Ligue des Champions. L’instance européenne s’est félicitée d’avoir franchi la barre des 5 milliards d’euros de revenus sur cette saison de Coupe d’Europe. Dont 80 % proviennent des droits télévisuels, et seulement 2 % de la billetterie.
Faire des économies sur les salaires et les transferts, tout en allant décrocher le jackpot avec une victoire en Ligue des Champions, c’est le pari réussi du Paris SG la saison dernière. Voilà de quoi mieux comprendre le chiffre d’affaire record réussi par le club de la capitale en 2024-2025, avec 837 ME de revenus. Mais pour le moment, cela ne suffit pas, puisque les pertes devraient être inférieures aux 60 ME de la saison précédentes, mais toujours bien présentes dans le bilan comptable du Paris SG pour la saison dernière.

Lire aussi

PSG : Luis Enrique veut « le meilleur attaquant du Real Madrid »PSG : Luis Enrique veut « le meilleur attaquant du Real Madrid »
PSG : « Ils se trompent lourdement », Nasser Al-Khelaïfi sort du silencePSG : « Ils se trompent lourdement », Nasser Al-Khelaïfi sort du silence
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_283306_0309
TFC

Après Jacquet, Liverpool continue de piller la Ligue 1

ICONSPORT_294000_0170
OL

Coup de gueule européen à l'OL !

ICONSPORT_280552_0027
OM

OM : Benatia a choisi Beye, Longoria en plein doute !

ICONSPORT_286561_0160
Mercato

Haaland au Real Madrid pour 175 ME, c’est oui à une condition

Fil Info

13 févr. , 10:20
Après Jacquet, Liverpool continue de piller la Ligue 1
13 févr. , 10:00
Coup de gueule européen à l'OL !
13 févr. , 9:40
OM : Benatia a choisi Beye, Longoria en plein doute !
13 févr. , 9:20
Haaland au Real Madrid pour 175 ME, c’est oui à une condition
13 févr. , 8:40
L'OL a un atout en béton pour garder Morton
13 févr. , 8:20
Le PSG encore attaqué par Mbappé
13 févr. , 8:00
Habib Beye à l'OM, scandaleuses révélations !
13 févr. , 7:30
TV : OL - Nice, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Derniers commentaires

OM : Benatia a choisi Beye, Longoria en plein doute !

Bon bah si ça se conclue fini pour moi les matchs de l'OM je ne regarde même plus

Habib Beye à l'OM, scandaleuses révélations !

Les bas du front a Rennes ne se sont pas douter a un seul moment qu'Habib Beye Marseillais dans la chair pourrais être cité comme futur remplaçant du côté de la Canebière ?

L'OL a un atout en béton pour garder Morton

Évidemment qu'il ne partira pas à 20 millions. Il y a même pas débat. En tous les cas, cette promotion 2025/2026 fleure bon le jackpot. Entre Morton, Kluivert, Sulc, Moreira, les anciens comme Fofana, Niakhate, les prospects prometteurs (Merah, Hamdani, Himbert), on est très loin de l'actif joueurs du début de saison. C'est inespéré, presque miraculeux, mais tellement nécessaire pour remplir l'objectif des 3 saisons (annoncé par notre présidente) pour redresser le club. Une qualif en LDC et aller le plus loin possible en EL nous aiderait encore davantage pour réduire le deficit l'année prochaine. Car il ne faut pas se leurrer: c'est l'objectif principal, pas bâtir une équipe de cadors. Le challenge va être à plusieurs niveaux. Continuer à se qualifier pour l'Europe, garder une équipe compétitive à tous les niveaux en investissant malin, en baissant encore la masse salariale, chaque année, et donc sortir progressivement de la panade financière dans laquelle le club a été plongé depuis des années.

Haaland au Real Madrid pour 175 ME, c’est oui à une condition

Une attaque Mbappé - Haaland - Endrick sous Klopp la planète foot aimerrais bien voir ce que ca peut donner avec un milieu Valverde Tchouaméni Nico Paz un axe Huijsen - Militao ca peut faire de gros dégats

Coup de gueule européen à l'OL !

On va supposer qu'ils ont fait une étude de marché sinon c'est certain que c'est à quitte ou double !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading