L'UEFA lâche 144 millions d'euros au PSG

Bon bah si ça se conclue fini pour moi les matchs de l'OM je ne regarde même plus
Les bas du front a Rennes ne se sont pas douter a un seul moment qu'Habib Beye Marseillais dans la chair pourrais être cité comme futur remplaçant du côté de la Canebière ?
Évidemment qu'il ne partira pas à 20 millions. Il y a même pas débat. En tous les cas, cette promotion 2025/2026 fleure bon le jackpot. Entre Morton, Kluivert, Sulc, Moreira, les anciens comme Fofana, Niakhate, les prospects prometteurs (Merah, Hamdani, Himbert), on est très loin de l'actif joueurs du début de saison. C'est inespéré, presque miraculeux, mais tellement nécessaire pour remplir l'objectif des 3 saisons (annoncé par notre présidente) pour redresser le club. Une qualif en LDC et aller le plus loin possible en EL nous aiderait encore davantage pour réduire le deficit l'année prochaine. Car il ne faut pas se leurrer: c'est l'objectif principal, pas bâtir une équipe de cadors. Le challenge va être à plusieurs niveaux. Continuer à se qualifier pour l'Europe, garder une équipe compétitive à tous les niveaux en investissant malin, en baissant encore la masse salariale, chaque année, et donc sortir progressivement de la panade financière dans laquelle le club a été plongé depuis des années.
Une attaque Mbappé - Haaland - Endrick sous Klopp la planète foot aimerrais bien voir ce que ca peut donner avec un milieu Valverde Tchouaméni Nico Paz un axe Huijsen - Militao ca peut faire de gros dégats
On va supposer qu'ils ont fait une étude de marché sinon c'est certain que c'est à quitte ou double !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
📊 Total revenue for our men’s club competitions passed the €4.4 billion mark for the 2024/25 season. 📈 In a landmark year for European football, higher revenue also resulted in higher financial distribution and increased solidarity payments. More details: ⬇️