L'UEFA lâche 144 millions d'euros au PSG

Autrefois épinglé pour sa gestion dispendieuse, le PSG est désormais l'élève modèle de l'UEFA. La récompense sportive et financière est au rendez-vous.

Il y a quelques années, quand l’UEFA faisait ses comptes, le PSG passait souvent un très mauvais quart d’heure. En 2014 puis en 2022, Paris a été accusé d’enfreindre les règles du fair-play financier, avec des sanctions sportives et financières à la clé. Désormais, le PSG est un élève modèle, et il en est récompensé. Le 50e congrès annuel de l’UEFA a rendu son verdict sur les comptes de la saison 2024-2025 et le club français est le mieux rémunéré de toute l’Europe pour ses performances en Ligue des Champions

Le PSG gagne plus que jamais en Ligue des Champions

En raison de ses bons résultats, le PSG a en effet récupéré 144 millions d’euros, soit plus que tout autre club. Le deuxième est le finaliste l’Inter Milan, qui a empoché 136 millions d’euros. Pour aller chercher le premier club français derrière Paris, il faut suivre le LOSC, qui a tout de même récupéré 78 ME sur cette saison européenne, soit bien plus que Monaco et ses 59 ME ou que Brest et ses 51 ME.

Nouvel homme fort de l’UEFA et président de l’association européenne des clubs, Nasser Al-Khelaïfi doit apprécier ce premier bilan de l’histoire de la nouvelle Ligue des Champions. L’instance européenne s’est félicitée d’avoir franchi la barre des 5 milliards d’euros de revenus sur cette saison de Coupe d’Europe. Dont 80 % proviennent des droits télévisuels, et seulement 2 % de la billetterie.

Faire des économies sur les salaires et les transferts, tout en allant décrocher le jackpot avec une victoire en Ligue des Champions, c’est le pari réussi du Paris SG la saison dernière. Voilà de quoi mieux comprendre le chiffre d’affaire record réussi par le club de la capitale en 2024-2025, avec 837 ME de revenus. Mais pour le moment, cela ne suffit pas, puisque les pertes devraient être inférieures aux 60 ME de la saison précédentes, mais toujours bien présentes dans le bilan comptable du Paris SG pour la saison dernière.