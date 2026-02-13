ICONSPORT_294000_0170

Coup de gueule européen à l'OL !

OL13 févr. , 10:00
parGuillaume Conte
Grâce à sa première place en Europa League, l'OL se prépare sereinement aux 1/8e de finale d'Europa League. Mais une décision du club provoque du mécontentement.
L’OL a le vent en poupe cette saison, avec une série inespérée de 12 victoires de rang. Toutes compétitions confondues, avec la Ligue 1, la Coupe de France et l’Europa League ou en dehors de l’impasse faite au Bétis Séville, Lyon a réalisé le parcours parfait. Cela permet d’éviter les barrages et de se projeter directement sur les 1/8e de finale. Le club rhodanien a donc décidé de surfer sur cette excellente dynamique en lançant la mise en vente des places pour le 1/8e de finale retour qui aura lieu au Groupama Stadium, le 19 mars prochain.

66 % d'augmentation en un an

A un mois de l’évènement, les supporters ne se sont pas rués sur les places, d’autant que l’adversaire n’est pas encore connu. Cela peut être un des quatre clubs suivants : Lille, le PAOK, l’Etoile Rouge de Belgrade ou le Celta Vigo. Mais le choix de l’OL de mettre un tarif assez élevé fait grincer des dents chez les supporters lyonnais, dévoile Le Progrès. En effet, ces derniers ont remarqué que les prix avaient été augmentés par rapport aux matchs du même tour la saison dernière, en Europa League également.
Pour le match face au Steuau Bucarest, les places partaient de 15 euros pour les abonnés, jusqu’à 74 euros pour la seconde catégorie. Désormais, pour le 1/8e de finale de cette saison, cela démarre à 25 euros, pour monter à 120 euros pour certaines places dans le reste du stade. « Donc le 8e de finale est plus cher que le quart contre Manchester United la saison dernière ? Ça sera combien si on va en quart ou en demie ? », peste ainsi un abonné de l’OL sur X (anciennement Twitter).
Les difficultés économiques sont réelles à Lyon, et les dirigeants ont certainement misé sur le soutien populaire pour remplir le stade malgré des tarifs en hausse. Il n’est pas certain, en fonction de l’affiche également, que cela fonctionne et voir un Groupama Stadium avec des sièges vides serait tout de même bien triste pour un 1/8e de finale européen.
