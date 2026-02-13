Rennes : Habib Beye à l’OM, Franck Haise en rêve

L'OM et Rennes sont encore au coude à coude, comme souvent ces derniers temps. Cette fois-ci, c'est le jeu des chaises musicales avec les entraineurs qui est en cours.

Deux clubs du haut du tableau ont changé d’entraineur en même temps, et sont désormais liés. L’OM a renvoyé Roberto De Zerbi après un enchainement de résultats très décevants, tandis que Rennes a mis fin à l’aventure d’Habib Beye dans une ambiance sulfureuse dans le vestiaire. Désormais, Marseille rêve de l’ancien coach du Stade Rennais, tandis que le club breton a des vues sur Franck Haise, débarqué de Nice un peu plus tôt dans la saison.

Problème réglé la semaine prochaine devant la LFP ?

Dans ces dossiers, tout le monde se tient par la barbichette, car pour signer à l’OM, Habib Beye a besoin d’être libéré par Rennes. Mais la procédure se passe mal, et faute d’un accord à l’amiable, le passage devant la Ligue n’est prévu que pour la semaine prochaine. Et il n’est vraiment pas dit que la conciliation aboutisse.

Selon L’Equipe, cette situation dérange aussi les « Rouge et Noir », puisque le poste n’est pas officiellement libre pour nommer Franck Haise. Un accord de principe a été trouvé avec l’ancien entraineur de Lens et de Nice, qui doit être en charge de sa nouvelle équipe avant le 22 février et le match contre Auxerre. Mais pour le moment, sa signature est impossible tant que son prédécesseur n’aura pas mis un terme à son contrat. D'une façon ou d'une autre.

Un jeu de bluff s’est instauré, mais il ne fait aucun doute que tout le monde va faire un effort pour y trouver son compte. Il en va de l’intérêt de chacun, sachant que Beye se dit qu’il n’aura peut-être pas 50 occasions d’entrainer l’OM, l’un de ses rêves. Et de son côté, Rennes a besoin de trouver un accord pour nommer Franck Haise, qui attend lui sagement un retour en Bretagne qui ne fait aucun doute à ses yeux.