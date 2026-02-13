Rennes : Habib Beye à l’OM, Franck Haise en rêve

Je pense que le PSG a de la marge sur Lyon, mais c'est pour autant une reconnaissance méritée de la remontée de Lyon et de leur super travail cette saison
Enrique t'as vu ton 11 et ton banc ? T'as oublié qu'il te reste que le championnat et la CL à jouer ? Si tu ne remporte pas la L1 arrête le foot...
Un informateur italien....et ça y est, c'est quasiment officiel ?? Ok merci foot 01
Humm, prenons nos matchs les uns apres les autres... Et puis, faudrait que le PSG perde 3 matchs au mini.. ce qui est quasi impossible. Et pour le moment tt roule pr l'OL mais lorsqu'il y aura un accroc, ts les merdias nous tomberont dessus...
Ah, il a l'oreille qui siffle à force de se faire défoncer sur le terrain et dans la presse
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
𝗖𝗵𝗮𝗽𝗶𝘁𝗿𝗲 𝟮𝟮 : 𝗙𝗮𝗰𝗲 𝗮𝘂 𝗹𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 🧣 Réception du Paris Saint-Germain ce soir au Roazhon Park 📣 🕖 19h00 📺 @ligue1plus #ToutDonner