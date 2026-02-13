Habib Beye à l'OM, scandaleuses révélations !

Favori pour devenir le prochain entraineur de l'Olympique de Marseille, Habib Beye voit le Stade Rennais se montrer sans pitié avec lui. Il faut dire que d'étonnantes informations fuitent.

Qui sera le prochain entraineur de l’Olympique de Marseille ? La réponse devrait intervenir dans les prochains jours, mais la signature potentielle d’Habib Beye demeure très compliquée. Mis à l’écart par ses dirigeants après l’enchainement de défaites et la cassure au sein du vestiaire avec ses cadres, le Franco-Sénégalais possède un profil d’ancien joueur de l’OM qui plait aux dirigeants marseillais.

Le faire venir pour sauver la saison et pourquoi pas continuer sur la durée est une possibilité qui séduit Pablo Longoria, surtout qu’Habib Beye a déjà fait ça à Rennes la saison dernière. L’ancien entraîneur du Red Star ne craint pas la pression, mais pour le moment, il n’est pas libéré par le Stade Rennais. Les dirigeants bretons l’ont confirmé ce jeudi, une procédure de licenciement est en cours et aucun accord à l’amiable n’a été trouvé. Les différents camps vont se retrouver devant la LFP pour tenter une conciliation mais cela n’aura pas lieu avant la semaine prochaine. Du temps précieux de perdu si jamais l’OM veut vraiment faire signer Beye rapidement.

Le clan Beye parle avec l'OM depuis deux semaines

Mais il va être bien difficile de trouver une conciliation tant le Stade Rennais semble en vouloir à son ancien entraineur. Selon les informations de Ouest-France, Habib Beye discutait en effet déjà d’une possible arrivée à l’OM alors qu’il était encore en poste à Rennes. Les premiers contacts auraient eu lieu juste après l’élimination de la formation de Roberto De Zerbi en Ligue des Champions, le 28 janvier dernier. A ce moment, il se murmurait en effet que l’entraineur italien allait jeter l’éponge, et l’ancien défenseur lorgnait visiblement sa place.

Mais surtout, ce qui a eu le don de mettre en rage les dirigeants rennais, c’est de savoir que Rennes avait ensuite perdu 3-0 au Vélodrome face à l’OM, alors que, selon le quotidien régional, Habib Beye discutait de son arrivée à Marseille. Pour cette rencontre, les choix de l’entraineur des « Rouge et Noir » avaient énormément surpris, notamment la titularisation de Glen Kamara. Le Finlandais, qui comptait 45 minutes de jeu dans les jambes sur la saison, débutait dans le 11 pour ce match capital pour la saison rennaise.

Des choix qui interpellent surtout que le lendemain de cette défaite, Habib Beye discutait déjà avec ses dirigeants des conditions de son départ, qui n’était pas acté. Un sacré mic-mac qui déplait beaucoup au Stade Rennais, bien décidé à aller au bout de ses démarches, et qui n’écarte pas l’idée de limoger son ancien entraineur pour faute grave. Sa venue à l’OM est encore loin d’être actée, avec déjà de grosses complications administratives et juridiques en vue.