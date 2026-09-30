PL : Les titres de Manchester City entre 2008 et 2019 tous retirés ?

Reconnu coupable de 114 infractions au règlement financier de la Premier League entre 2008 et 2019, Manchester City risque de très lourdes sanctions. Le club anglais pourrait perdre de nombreux titres.

Le procès du siècle pourrait bien provoquer un tremblement de terre en Angleterre. La Premier League a officialisé ce que la presse entière clamait depuis plusieurs jours. Manchester City a été reconnu coupable de 114 infractions au règlement financier du championnat anglais sur la période 2008-2019. Tandis que Pep Guardiola a officiellement pris la parole pour soutenir le club dont il a été l’entraîneur pendant dix ans, les sanctions possibles à l’égard des Citizens sont nombreuses.

Retrait de points, interdiction de recrutement, relégation et possiblement retrait de titres. Cette option doit être priorisée selon Jamie Carragher, ancien défenseur de Liverpool et consultant pour Sky Sports. « Je pense vraiment que les titres que Manchester City a remportés à cette époque, ou les trophées, devraient être retirés de leur liste » estime Carragher avant de poursuivre.

« Que d’autres clubs devraient les recevoir est une question légèrement différente. Mais ce que Manchester City a fait, c’est qu’ils n’ont pas seulement nui à leurs propres joueurs en ce sens que personne ne regarde plus leurs trophées et médailles de la même façon » estime Jamie Carragher. La liste des titres glanés par Manchester City sur la période concernée par l’affaire est colossale : 2 FA Cup, 4 Premier League, 3 Community Shield et 3 League Cup.

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Reste maintenant à savoir quelles seront les sanctions prononcées contre Manchester City, qui a de toute façon déjà fait part de son intention de faire appel, repoussant ainsi le verdict final de plusieurs mois, voire plusieurs années.