PL : Les titres de Manchester City entre 2008 et 2019 tous retirés ?

PL : Les titres de Manchester City entre 2008 et 2019 tous retirés ?

Premier League
parCorentin Facy
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Reconnu coupable de 114 infractions au règlement financier de la Premier League entre 2008 et 2019, Manchester City risque de très lourdes sanctions. Le club anglais pourrait perdre de nombreux titres.
Le procès du siècle pourrait bien provoquer un tremblement de terre en Angleterre. La Premier League a officialisé ce que la presse entière clamait depuis plusieurs jours. Manchester City a été reconnu coupable de 114 infractions au règlement financier du championnat anglais sur la période 2008-2019. Tandis que Pep Guardiola a officiellement pris la parole pour soutenir le club dont il a été l’entraîneur pendant dix ans, les sanctions possibles à l’égard des Citizens sont nombreuses.
Retrait de points, interdiction de recrutement, relégation et possiblement retrait de titres. Cette option doit être priorisée selon Jamie Carragher, ancien défenseur de Liverpool et consultant pour Sky Sports. « Je pense vraiment que les titres que Manchester City a remportés à cette époque, ou les trophées, devraient être retirés de leur liste » estime Carragher avant de poursuivre.
« Que d’autres clubs devraient les recevoir est une question légèrement différente. Mais ce que Manchester City a fait, c’est qu’ils n’ont pas seulement nui à leurs propres joueurs en ce sens que personne ne regarde plus leurs trophées et médailles de la même façon » estime Jamie Carragher. La liste des titres glanés par Manchester City sur la période concernée par l’affaire est colossale : 2 FA Cup, 4 Premier League, 3 Community Shield et 3 League Cup.

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Reste maintenant à savoir quelles seront les sanctions prononcées contre Manchester City, qui a de toute façon déjà fait part de son intention de faire appel, repoussant ainsi le verdict final de plusieurs mois, voire plusieurs années.
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En même temps c’est un poste où il joue jamais dc laissons lui du temps aussi

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C est fou si ce club arrive pas a etre dans les 6 premiers ou gagner la coupe de france ...apres il y a aussi st Étienne Nantes bordeaux .dans le meme cas ...triste .

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Zidane l'a remarque oui mais Zidane ne lui laissera pas un blanc seing éternellement, Cherki tout comme Dembele ont une grosse pression a venir en équipe de France? Il va falloir qu ils rendent à Zidane la confiance qu il leur a donné en les titularisant

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le mec toujours dans mon monde parellèle ! Tu vois meme les mecs qui essayent d'échanger avec toi ils finissent systématiquement par t'insulter !! T'es la merde ultime, le mec que tout le monde méprise mdr

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