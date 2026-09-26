Kylian Mbappé blessé, le Real Madrid est fou de rage

Sorti sur blessure juste après avoir marqué le but de la victoire vendredi soir contre la Turquie, Kylian Mbappé va rejoindre Madrid afin de passer des examens complémentaires. Du côté du Real, on est très remonté contre Zinedine Zidane et l'équipe de France selon la presse espagnole.

Zinedine Zidane n'a pas tourné autour du pot vendredi après le succès des Bleus en Turquie (0-1), Kylian Mbappé sera forfait pour les trois matchs à venir de Ligue des Nations. Selon la FFF, la star tricolore souffre « d’une lésion tendineuse du genou et va repartir à Madrid pour se soigner. » Une nouvelle qui fait évidemment grand bruit du côté du Real Madrid, où l'on craint le pire pour Mbappé et où on commence déjà à tirer à boulets rouges sur l'équipe de France. Car, comme le confirme L'Equipe ce samedi, l'attaquant français avait déjà quelques légères douleurs à ce genou lorsqu'il a rejoint Clairefontaine en début de semaine, au lendemain du chaud derby contre l'Atlético de Madrid. Alors, en voyant son joueur sortir en grimaçant, Florentino Perez a compris et, selon Juan Jesus, journaliste espagnol, cela a chauffé.

« Florentino Pérez et la direction du Real Madrid sont furieux : le club avait expressément averti les Bleus que Mbappé souffrait de douleurs au genou après un fort impact lors de son dernier match. Les alarmes se sont déclenchées à fond et les premières impressions au sein du club sont très pessimistes (...) Bien qu’il faille attendre les prochaines heures pour un diagnostic définitif, dans la capitale espagnole, on redoute le pire. La tension entre le Real Madrid et la FFF est énorme », écrit notre confrère suite à la blessure de Kylian Mbappé.

Madrid en veut aux Bleus

Du côté du quotidien AS, si on n'évoque pas la colère présidentielle, on admet que la sortie sur blessure de Kylian Mbappé contre la Turquie inquiète énormément le Real Madrid. « L’inquiétude est palpable au Real Madrid suite à cet incident, d'autant plus qu'il s'agit du même genou qui avait déjà posé problème à Mbappé la saison dernière. C'est la deuxième blessure d'un international français au Real Madrid ces dernières heures, après celle d'Ibrahima Konaté, rentré dans la capitale espagnole jeudi matin avec une légère entorse au genou », écrit Andrés Orubia, le spécialiste du football français du quotidien sportif, proche du Real Madrid.

En attendant d'en savoir plus ce week-end sur la nature et la gravité du souci au genou de Kylian Mbappé, José Mourinho va serrer les dents. Car si Zinedine Zidane doit se passer de son capitaine et meilleur buteur pour trois matchs, le Special One redoute de voir cette absence du Kid de Bondy être beaucoup plus longue que trois rencontres.