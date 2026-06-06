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Haaland a signé au Real Madrid, Riquelme le jure

Mercato06 juin , 14:30
parGuillaume Conte
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Devant des supporters du Real Madrid, Enrique Riquelme a juré qu'il avait un accord en béton pour faire signer Erling Haaland et Rodri, en attendant Jurgen Klopp. Les élections ont lieu dimanche.
La bataille pour les élections de président du Real Madrid se terminera ce week-end, et ce n’est pas une mauvaise chose. Cela donne lieu à un duel de promesses entre Florentino Pérez et Enrique Riquelme. Visiblement dépassé par les promesses de son opposant au poste de président de la Maison Blanche, Pérez a assuré qu’il allait faire une offre de 150 millions d’euros pour un nouveau Galactique. Mais cette offre n’aura lieu que mardi, soit 48 heures après l’élection, ce qui n’engage donc que lui.

Riquelme met sa réputation en jeu

De son côté, Enrique Riquelme multiplie aussi les prophéties. Il vient de rencontrer les supporters du club lors d’une réunion à Alcorcon, dans la banlieue de Madrid. Selon OK Diario, le candidat à l’élection a maintenu et confirmé qu’il disposait d’un accord écrit pour la signature d’Erling Haaland. S’il est élu président, alors le Norvégien jouera la saison prochaine pour le Real Madrid. Ce sera aussi le cas pour Rodri, ce qui a provoqué les applaudissements de la foule.
Et pour ne rien laisser au hasard, Riquelme a aussi promis qu’il ferait tout son possible pour sortir Jurgen Klopp de sa retraite en lui faisant une offre pour devenir l’entraineur du Real. Même si - pour une fois serait-on tenté de dire - il n’a voulu donné aucune garantie au sujet de la venue de l’entraîneur allemand. Il faut savoir rester raisonnable.
« Vous devez comprendre qu’à 37 ans, je ne vais pas mettre en péril ma crédibilité professionnelle ou personnelle, ni ma réputation sportive avec le Real Madrid, en faisant des promesses que je ne peux pas tenir. J’ai fourni une garantie personnelle devant notaire, que j’ai rendue publique », a asséné le candidat aux élections à ceux qui pouvaient le traiter de menteur ou de fabulateur.
Selon les derniers sondages, Florentino Pérez est toujours le grand favori pour conserver le poste de président du Real Madrid. Mais son avance est moins spectaculaire qu’il y a quelques jours, même si Pérez a toujours entre 66 et 77 % des opinions de vote favorables selon les dernières estimations.
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