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Charlie Cresswell

Rennes : Ce transfert à 25 ME sur le point de capoter

Rennes21 juil. , 15:30
parQuentin Mallet
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A la recherche d'un nouveau défenseur central, le Stade Rennais s'est attaqué à Charlie Cresswell, le joueur de Toulouse. Mais les négociations avec les Violets sont actuellement bloquées, de quoi forcer les Rouge et Noir à explorer d'autres pistes.
Le départ de Jérémy Jacquet laisse une place à combler dans la défense centrale du Stade Rennais. Pour remplacer sa pépite partie à Liverpool, le club breton s'est lancé à l'assaut du dossier Charlie Cresswell. Le défenseur britannique sort de deux saisons très remarquées au Toulouse FC et s'est attiré le regard de plusieurs clubs de Premier League et de Rennes. Très intéressés, les dirigeants bretons ont toutefois fait face au mur des exigences toulousaines et du prix demandé pour laisser partir le natif de Preston.

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Toulouse demande un pactole pour Cresswell, Rennes n'est pas chaud

En effet, comme l'indique Ouest-France, Toulouse s'attend toujours à recevoir au moins 25 millions d'euros, plus des bonus, pour la vente de Charlie Cresswell. Un total jugé beaucoup trop élevé par la direction du Stade Rennais, laquelle tente désespérément de faire baisser la note depuis plusieurs semaines. Devant la rigidité de leurs homologues, les décideurs Rouge et Noir ont pris la décision de mettre ce dossier en stand-by et d'explorer d'autres pistes.
Rennes ne peut pas se permettre de poser autant sur un seul joueur pour le moment. Le quotidien régional indique que sans des ventes préalables et le prêt attendu de Mikayil Faye à Nuremberg afin d'alléger la masse salariale, le club entrainé par Franck Haise devra prendre son mal en patience. Un coup dur porté à un ce dossier qui avançait pourtant sur de bons rails. Jusqu'à présent, Charlie Cresswell avait déjà donné son accord pour rejoindre le Stade Rennais cet été, mais les discussions laborieuses avec Toulouse ont totalement bloqué la tendance.
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