Michael Olise rattrapé par un scandale en Allemagne

Les freres Hernandez, Thuram, Tchouameni, Kante, et peut être a un degre moindre Kounde ne devraient plus être appelle par Zizou
C'est son problème, il pleure depuis X temps pour avoir le poste à lui de gérer, s'il n'en est pas capable qu'il aille vendre des cacahuètes sur les plages.
Des records à la mords-moi le noeud ! 😆😂🤣
Pour quelle raison, il faut y ajouter la France aussi
A doctor : Sans Kylian Mbappé... l'Equipe de France ne serait jamais arrivée en demi-finale de cette Coupe du Monde. D'ailleurs... tu as déjà oublié la Coupe du Monde 2018. ^^ Et que dire de la Finale de la Coupe du Monde 2022 ou la France a eu la chance de revenir dans le match et d'aller aux penaltys grâce à un triplé de Kylian Mbappé. Tu vois bien qu'il est toujours au rendez-vous pour la gagne. ^^
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🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: A 34-year old German woman Fatima Zaunbrecher has claimed she has a 20-month old baby, and Michael Olise is the father. The woman says she met Olise in 2022 and was in a relationship with him for 2 years. She became pregnant two weeks after their breakup