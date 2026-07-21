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Michael Olise

Michael Olise rattrapé par un scandale en Allemagne

Bundesliga21 juil. , 14:00
parQuentin Mallet
4
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En vacances après le dernier match des Bleus à la Coupe du monde, Michael Olise doit gérer la révélation au grand public d'une affaire privée. Une ex-compagne de 34 ans affirme avoir eu un enfant avec lui, mais la star tricolore refuse de la voir, sur fond de désaccords au sujet de la pension alimentaire.
Michael Olise pensait certainement qu'il passerait des vacances plutôt tranquilles après avoir terminé meilleur passeur de la Coupe du monde et meilleur passeur de l'histoire sur une édition (7). Mais l'international français va devoir gérer la divulgation d'une affaire qui était restée, jusqu'à présent, dans la sphère privée. Depuis l'Allemagne, le quotidien BILD a publié le témoignage de Fatima Zaunbrecher, une ex-compagne de Michael Olise, aujourd'hui âgée de 34 ans, laquelle révèle avoir eu un enfant avec lui en 2024. A ce jour, le joueur du Bayern Munich refuse de le voir bien qu'il l'ait officiellement reconnu.
M. Olise

M. Olise

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs4
Buts3
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Michael Olise a reconnu son enfant mais refuse de le voir

Ce n'est d'ailleurs pas tout. Dans son témoignage, la femme allemande donne plus de détails sur la nature de leur relation. Cette dernière explique avoir rencontré Michael Olise en 2022. A l'époque, le natif de Londres vivait encore dans la capitale britannique et sa compagne venait régulièrement le voir. Mais au bout de deux ans, Fatima Zaunbrecher et Michael Olise se sont séparés, sauf qu'elle est tombée enceinte deux semaines après leur rupture. Un test de paternité a confirmé que celui qui évoluait alors à Crystal Palace était bien le père du bébé.
Depuis s'est lancée une véritable bataille juridique entre les parties. Michael Olise a fait une reconnaissance de paternité mais refuse catégoriquement de revoir la petite fille, aujourd'hui âgée de 20 mois. BILD explique que le milieu offensif refuse de lui adresser une pension alimentaire, et que ce sont ses avocats uniquement qui ont encore un lien avec son ex-compagne. Ces derniers ont d'abord proposé 836,50 euros par mois, puis 2000 euros, mais depuis, Fatima Zaunbrecher affirme n'avoir encore jamais reçu le moindre centime. Après l'éclatement de cette affaire, le clan Olise a affirmé de son côté ne pas refuser de donner une pension alimentaire, mais que son ex-compagne a demandé 60 000 euros par mois devant les tribunaux français.
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