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L'Argentine exclue du Mondial 2030, une pétition explose les compteurs

Mondial 202621 juil. , 16:00
parQuentin Mallet
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Après un nouveau match controversé de l'Argentine, cette fois en finale de la Coupe du monde, la FIFA a décidé d'ouvrir une enquête sur les agissements de certains joueurs argentins lors de la défaite face à l'Espagne. En parallèle, une pétition massivement partagée demande son exclusion définitive de la compétition.
Pour le peuple espagnol, cette Coupe du monde 2026 restera comme celle de la deuxième étoile. Seize ans après son premier sacre mondial, la Roja a remis le couvert et s'est offert l'Argentine après prolongation. Pour les autres observateurs du football, cette victoire espagnole est surtout justice rendue après un Mondial passé à voir les agissements très douteux, parfois litigieux, parfois honteux, des joueurs argentins.
Et visiblement, ce constat à charge contre l'Albiceleste a été massivement partagé puisqu'une pétition demandant l'exclusion définitive de l'Argentine de la compétition a réuni plus de 23 millions de signatures, avant d'être fermée. En parallèle, la FIFA va aussi muscler son jeu.

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Une pétition frôle des records

Comme relayé par Euro News, la commission de discipline de la FIFA a nommé un procureur d'éthique chargé d'évaluer tous les agissements litigieux des Argentins survenus lors de la finale de la Coupe du monde face à l'Espagne. Et il y aura de quoi faire. Les vice-champions du monde ont adopté un « comportement de nature à porter atteinte à la réputation du football et/ou de la FIFA » en « violant les règles élémentaires de bonne conduite », lit-on. Autant d'agissements nocifs au jeu qu'est le football qui n'ont fait que nourrir l'idée que ce Mondial était truqué tout au long de la compétition.
C'est d'ailleurs ce que pointe du doigt la fameuse pétition, qui n'est pas passée loin de devenir la plus signée de l'histoire. « Pourquoi le reste du monde devrait-il concourir quand le vainqueur est déjà désigné ? Excluez l’Argentine de la Coupe du monde et donnez à tous les autres une chance équitable », indique-t-elle.
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